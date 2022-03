NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Rosja zaatakowała elektrownię atomową. Najnowsze informacje z 4.03

Rozpoczęła się dziewiąta doba wojny na Ukrainie. Dwie rundy negocjacji pokojowych z Rosją nie przyniosły rezultatu.

W nocy z czwartku na piątek Rosjanie zaatakowali elektrownię atomową na Zaporożu.

– Nie pozwólcie, by Europa zginęła w wyniku katastrofy nuklearnej! – mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i prosi Zachód o pomoc w powstrzymaniu rosyjskiego zagrożenia.

Najnowsze informacje o wojnie Rosja – Ukraina znaleźć można w naszej relacji na żywo.

07:16 "Teren Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej jest obecnie okupowany przez siły rosyjskie" - podaje Państwowy Inspektorat Nadzoru Jądrowego Ukrainy. 07:07 Ukraińska armia informuje o sytuacji na frontach. Rosjanie kontynuują ofensywę m.in. na Polesie, w kierunku Wołynia i Zaporoża, Mariupola czy Mikołajowa. „Okupant skoncentrował swoje główne wysiłki na okrążeniu Kijowa i osłabieniu oporu w zablokowanych miejscowościach” – czytamy. 06:53 Burmistrz Enerhodaru, przy którym mieści się ostrzelana przez Rosjan Zaporoska Elektrownia Jądrowa, podaje, że nie stwierdzono zwiększonego promieniowania gamma. Wszystkie odczyty w pobliskich miejscowościach i na terenie elektrowni mieszczą się w normie. 06:35 Rosja szykuje prowokacje na południu Ukrainy



Rosjanie przywożą z Krymu przestępców, aby zdestabilizować sytuację na południu Ukrainy – alarmuje sztab Generalny. Siły Zbrojne Ukrainy ostrzegają przed możliwymi prowokacjami w obwodzie mikołajowskim. 06:22 Premier Kanady po rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim pisze o "przerażającym ataku" na Zaporoską Elektrownię Jądrową.



twitter.com 06:13 „Systemy i elementy istotne dla bezpieczeństwa elektrowni jądrowej są w dobrym stanie technicznym” - podaje Państwowy Inspektorat Nadzoru Jądrowego Ukrainy po ataku Rosjan na elektrownię w Zaporożu. 05:53 "Nie ma uszkodzeń systemów ważnych dla bezpieczeństwa jądrowego Zaporoskiej EJ w zw. z ostrzałem artyleryjskim - informuje ukraiński dozór jądrowy. Na terenie elektrowni nie odnotowano wzrostu poziomu promieniowania. Sytuacja radiacyjna w Polsce pozostaje w normie" - podaje Państwowa Agencja Atomistyki.



twitter.com 05:35 "O godz. 5:20 zlikwidowany został pożar w centrum szkoleniowym na terenie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej" - podała Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Miejsce pożaru zlokalizowano około 25 minut wcześniej. Dopiero po godz. 4:20 Rosjanie dopuścili strażaków do akcji ratunkowej. 05:22 Atak Rosji na elektrownię atomową. Zełenski alarmuje



Rosja zaatakowała Zaporoską Elektrownię Jądrową w nocy z czwartku na piątek. – Nie pozwólcie, by Europa zginęła w wyniku katastrofy nuklearnej! – mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i prosi Zachód o pomoc w powstrzymaniu rosyjskiego zagrożenia.



Wojna na Ukrainie. Zełenski alarmuje świat. „Rosyjskie czołgi ostrzeliwują bloki atomowe” 05:10 Na razie nie będzie ewakuacji mieszkańców Enerhodar. To miasto w pobliżu Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, w którym mieszkają jej pracownicy. 04:45 Burmistrz Energoharu Dmytro Orłow przekazał, że ostrzał elektrowni został wstrzymany. 04:20 Strażacy zostali dopuszczeni do gaszenia Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Pożar wybuchł w jednym z budynków administracyjnych po rosyjskim ostrzale. 04:35 Pełniący obowiązki dyrektora generalnego Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej Igor Muraszow stwierdził, że „bezpieczeństwo jądrowe zostało naruszone”. – Robimy wszystko, co możliwe, ale pożar nadal trwa, a strażacy nie są wpuszczani. Istnieje ogromie ryzyko. W zakładzie dochodzi do walk. Reaktory są zagrożone – relacjonował Muraszow.



Straż została wpuszczona dopiero około godziny 4:20. Rzecznik elektrowni Andrij Touz, którego słowa przywołuje doradca szefa MSW Anton Geraszczenko, podaje, że na razie nie stwierdzono podwyższonego poziomu promieniowania. Gaszony jest budynek administracyjny. 03:53 Wojna na Ukrainie. Rosja atakuje elektrownię jądrową



Szturm na elektrownię atomową na Zaporożu nastąpił po godz. 3. Jak podaje agencja UNIAN, powołując się na pracowników elektrowni, w operacji uczestniczą kadyrowcy – podlegli czeczeńskiemu satrapie bojownicy, którzy walczą ramię w ramię z Rosją. Obiekt został ostrzelany z czołgów, wybuchł pożar. Agresor uniemożliwiał prowadzenie akcji gaśniczej.