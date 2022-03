NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Bardzo trudna sytuacja w Mariupolu. Najnowsze informacje z 5.03.

Wojna na Ukrainie. Najważniejsze wydarzenia z 5.03. Relacja na żywo

7:19 Sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow poinformował, że Władimir Putin chce zaangażować w wojnę z Ukrainą państwa należące do poradzieckiej Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym.



Władimir Putin chce wciągnąć inne kraje w wojnę z Ukrainą? Na liście pięć państw 7:05 – Co dwa dni pojawiają się informacje, że gdzieś uciekłem: z Ukrainy, z Kijowa, z urzędu. Widzicie, jestem tutaj właśnie. Andrej Borysowicz jest tutaj. Nikt nie uciekł, więc pracujemy. Kochamy biegać, ale teraz nie ma czasu na różne treningi cardio, więc pracujemy. Chwała Ukrainie – powiedział Wołodymyr Zełenski na najnowszym nagraniu. W ten sposób prezydent Ukrainy odniósł się do fake newsów. 6:52 Rosyjskie Ministerstwo Obrony odmawia komentarza na temat strat w wojnie z Ukrainą – podaje Ukrinform. 6:40 Wołodymyr Zełenski nie krył rozczarowania brakiem decyzji NATO o zamknięciu przestrzeni powietrznej nad Ukrainą. Padły ostre słowa.



Ostre i przepełnione goryczą słowa prezydenta Ukrainy o NATO. „Dali zielone światło do dalszego bombardowania” 6:27 Powtarzają się doniesienia o prowadzeniu przez Ukraińców ataków kontrofensywnych, aby odstraszyć rosyjskich żołnierzy. 6:13 Nad ranem alarmy przeciwlotnicze rozbrzmiewały w Kijowie i Charkowie – podaje The Kyiv Independent. 6:05 Singapur dołącza do państw, które nakładają na Rosję sankcje. Mają zostać wymierzone w cztery banki. Będą również obejmować zakaz eksportu elektroniki, komputerów i artykułów wojskowych. 5:54 Już dziesiątą dobę Ukraina broni się przed rosyjską agresją. Niezwykle trudna sytuacja jest w Mariupolu. Według tamtejszego mera miasto zostało całkowicie zablokowane. Walki trwają w mieście Sumy. W sobotę wcześnie rano syreny wyją w Kijowie i Czernichowie.



Wojna na Ukrainie. Trwają intensywne walki w miastach. Mariupol całkowicie zablokowany 5:41 Szczegóły rozmowy Duda – Zełenski



Andrzej Duda złożył obietnicę prezydentowi Ukrainy. „Powiedz swoim Chłopakom..." 5:34 Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła co najmniej 39 samolotów i 40 śmigłowców rosyjskich sił. 5:20 Prezydent Meksyku poinformował, że jego kraj nie wyśle broni do Ukrainy. – Nigdzie nie wysyłamy broni. Jesteśmy pacyfistami – powiedział Andres Manuel Lopez Obrador. 5:09 Trwają walki uliczne w mieście Sumy. 5:01 "Byłem na granicy polsko-ukraińskiej w Korczowej i w punkcie recepcyjnym dla uchodźców z Ukrainy. Agata była w miejscach zakwaterowania kobiet i dzieci z Ukrainy. Mówiłem wieczorem do Wołodymyra Zełenskiego: Powiedz swoim Chłopakom, że mogą spokojnie walczyć. Ich Rodziny są u nas bezpieczne" – napisał prezydent Andrzej Duda na Twitterze, relacjonując najnowszą rozmowę z prezydentem Ukrainy. 4:50 Dotychczas z Ukrainy wyjechało ponad 1,2 mln uchodźców – poinformowali przedstawiciele ONZ. 4:43 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podsumował kolejny dzień rosyjskiej agresji



W piątek Rosjanie skupiali się na próbie oblężenia Kijowa i Charkowa. Innym celem agresora było stworzenie korytarza lądowego między okupowanym Krymem a samozwańczymi, separatystycznymi republikami Doniecka i Ługańska. 4:35 Mer Mariupola wzywa do zawieszenia broni, aby ustanowić korytarze humanitarne. Miasto jest odcięte od energii elektrycznej i bieżącej wody. 4:27 Agencja AFP podaje, powołując się na mera Mariupola, że port Mariupol został „zablokowany" przez Rosjan.