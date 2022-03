NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Najważniejsze informacje – relacja z 28 marca

Wojna na Ukrainie. Najważniejsze informacje – relacja z 28 marca

8:51 Podczas wizyty w Warszawie Joe Biden stwierdził, że Władimir Putin nie „może pozostać u władzy”. Wypowiedź wywołała duże poruszenie i była prostowana przez Biały Dom. Prezydent USA w niedzielę został ponownie zapytany o swoje stanowisko w tej sprawie.



Zmiana reżimu w Moskwie? Biden wycofuje się ze słów o Putinie 8:34 Z najnowszych informacji brytyjskiego wywiadu wynika, że w ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie siły zbrojne nie posunęły się naprzód w bezprawnej inwazji na Ukrainę. 8:20 W Berlinie zorganizowano koncert solidarnościowy, aby okazać wsparcie Ukrainie, która stawia opór rosyjskiej agresji. Ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk odmówił udziału w wydarzeniu i nazwał je „afrontem”. Dlaczego?



Ambasador Ukrainy w Berlinie zbojkotował koncert solidarnościowy. Patronem wydarzenia był prezydent Niemiec 8:02 Władze obwodu wołyńskiego poinformowały, że pocisk, który uderzył w rezerwuar ropy w Łucku, nadleciał ze strony Białorusi. Ze wstępnych danych wynika, że nie było ofiar.



Wojna na Ukrainie. „Pocisk nadleciał z kierunku Białorusi”. Atak na Łuck 7:49 Ukraińskie siły obrony powietrznej zestrzeliły pocisk wroga nad regionem Odessy – podaje Ukrinform. 7:33 Pojawiają się informacje, że Ukraińcy odbili z rąk rosyjskich dwie miejscowości w niedalekiej odległości od Charkowa. 7:19 Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zostanie dziś przyjęty przez papieża Franciszka na prywatnej audiencji. Spotkanie dotyczyć będzie aktualnych spraw Kościoła, wojny w Ukrainie oraz pomocy uchodźcom. 7:05 Rosyjscy żołnierze przeprowadzili ostrzał na miasto Rubiżne. Są ofiary śmiertelne i ranni – podaje Ukrinform. 6:57 W kolejnym wystąpieniu prezydent Wołodymyr Zełenski odniósł się do planowanych negocjacji z Rosją, które mają odbyć się w Turcji. Zaznaczył, że priorytetem jest „integralność terytorialna” Ukrainy. Nawiązał też do wywiadu, który udzielił niezależnym, rosyjskim dziennikarzom.



Wołodymyr Zełenski do Ukraińców: W Moskwie byli przestraszeni moim wywiadem 6:45 Od poniedziałku uczniowie szkół w Kijowie wracają do nauki, a lekcje będą prowadzone w formie zdalnej – poinformował mer Kijowa, Witalij Kliczko. 6:32 Joe Biden został zapytany, czy wzywa do zmiany rosyjskiego reżimu. – Nie – odpowiedział krótko prezydent Stanów Zjednoczonych. Pytanie od dziennikarza to pokłosie wystąpienia Joe Bidena z soboty, kiedy to stwierdził, że Władimir Putin „nie może pozostać u władzy” 6:19 Podczas tegorocznej gali Oscarów zorganizowano chwilę ciszy, aby oddać hołd walczącej z Rosją Ukrainie. Jak podaje Sky News, cisza trwała ok. 30 sekund, a w tym czasie pokazywano slajdy, na których pojawił się apel o wspieranie Ukrainy „w każdy możliwy sposób”. 6:07 Dzień dobry. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji, w której przedstawiamy najważniejsze informacje.