NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Najważniejsze informacje – relacja z 28 marca

Wojna na Ukrainie. Najważniejsze informacje – relacja z 28 marca

7:05 Rosyjscy żołnierze przeprowadzili ostrzał na miasto Rubiżne. Są ofiary śmiertelne i ranni – podaje Ukrinform. 6:57 W kolejnym wystąpieniu prezydent Wołodymyr Zełenski odniósł się do planowanych negocjacji z Rosją, które mają odbyć się w Turcji. Zaznaczył, że priorytetem jest „integralność terytorialna” Ukrainy. Nawiązał też do wywiadu, który udzielił niezależnym, rosyjskim dziennikarzom.



Wołodymyr Zełenski do Ukraińców: W Moskwie byli przestraszeni moim wywiadem 6:45 Od poniedziałku uczniowie szkół w Kijowie wracają do nauki, a lekcje będą prowadzone w formie zdalnej – poinformował mer Kijowa, Witalij Kliczko. 6:32 Joe Biden został zapytany, czy wzywa do zmiany rosyjskiego reżimu. – Nie – odpowiedział krótko prezydent Stanów Zjednoczonych. Pytanie od dziennikarza to pokłosie wystąpienia Joe Bidena z soboty, kiedy to stwierdził, że Władimir Putin „nie może pozostać u władzy” 6:19 Podczas tegorocznej gali Oscarów zorganizowano chwilę ciszy, aby oddać hołd walczącej z Rosją Ukrainie. Jak podaje Sky News, cisza trwała ok. 30 sekund, a w tym czasie pokazywano slajdy, na których pojawił się apel o wspieranie Ukrainy „w każdy możliwy sposób”. 6:07 Dzień dobry. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji, w której przedstawiamy najważniejsze informacje.