NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Najnowsze informacje – relacja z 3 kwietnia

8:49 Po wyzwoleniu rejonu Kijowa odnaleziono zwłoki zamordowanej naczelniczki wsi Motyzin Olhi Suchenko i jej rodziny, którzy zostali uprowadzeni przez żołnierzy rosyjskich — poinformowała agencja Ukrinform. 8:32 Prawie 2,5 mln uchodźców przekroczyło granicę z Polską



Straż Graniczna poinformowała w niedzielę rano, że od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2,461 mln osób. W sobotę funkcjonariusze odprawili 23,8 tys. podróżnych. To wzrost o 13 proc. w porównaniu do piątku.



twitter.com 8:15 Ukraińska Prawda podaje, że Rosjanie po raz trzeci w ciągu tygodnia uderzyli w ten sam budynek w centrum Siewierodoniecka.



twitter.com 7:53 „Terminale paliwowe w Odessie stanęły w płomieniach po tym, jak wczesnym rankiem kilka pocisków rakietowych uderzyło w port w tym mieście na południu Ukrainy” - podaje na Tioeterze dziennikarz Richard Gaisford.



twitter.com 7:41 Natowskie i szwedzkie samoloty rozpoznawcze intensywnie patrolują przestrzeń powietrzną przy granicy z Ukrainą.



twitter.com 7:22 Według Sztabu Generalnego ukraińskiej armii część rosyjskich żołnierzy i dowódców odmawia udziału w walkach przeciwko Ukraińcom. 7:18 W Nowym Jorku tysiące ludzi z żółto-niebieskimi flagami wyszło na ulice, by zamanifestować wsparcie dla Ukrainy.



twitter.com 7:05 „Siły ukraińskie nadal stanowią poważne wyzwanie dla rosyjskich operacji powietrznych i rakietowych, a niezdolność Rosji do przejęcia kontroli w powietrzu znacząco wpłynęła na jej możliwości wspierania operacji lądowych” - ocenia brytyjskie ministerstwo obrony. 6:44 Na oficjalnym profilu Odessy na Telegramie poinformowano, że „miasto zostało zaatakowane z powietrza”, a „niektóre pociski zostały zestrzelone przez obronę powietrzną”. Zaapelowano też, by nie publikować zdjęć, które pozwolą na identyfikację celów ataku. 6:39 Serwis NEXTA opublikował mapę przedstawiającą aktualną sytuację na ukraińskim froncie



twitter.com 6:16 Fotoreporter „Washington Post” informuje, że nad ranem w Odessie doszło do sześciu eksplozji. Prawdopodobnie jeden z pocisków mógł trafić w skład paliwa.



twitter.com 6:09 Jak podaje Reuters, w niedzielę nad ranem w Odessie, portowym mieście na południu Ukrainy było słychać serię eksplozji. Nad miastem widoczne były też kłęby dymu. 6:05 Amerykański wywiad uważa, że Rosja chce przejąć pełną kontrolę nad Donbasem do 9 maja - informuje CNN.



twitter.com 5:59 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył rosyjskich żołnierzy o celowe zaminowanie terenów w północnej Ukrainie, z których wycofują się lub są wypierani przez siły ukraińskie.



twitter.com 5:57 Dzień dobry. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo, w której przedstawiamy najważniejsze wydarzenia dotyczące wojny na Ukrainie.