NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Putin ogłasza aneksję czterech regionów

Władimir Putin podpisał dekrety uznające niezależność ukraińskich obwodów chersońskiego i zaporoskiego.

W piątek na Kremlu prezydent Rosji podpisze dokumenty potwierdzające aneksję tych obwodów, a także separatystycznych republik: Donieckiej i Ługańskiej.



Ukraińska Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony zapowiada podjęcie „fundamentalnych decyzji” dotyczących kraju. To odpowiedź na działania Putina.

dotyczących kraju. To odpowiedź na działania Putina. Rosjanie kontynuują ostrzał Ukrainy. W nocy przeprowadzili atak rakietowy na Mikołajów. Dzień wcześniej rakiety spadły na Dnipro, zabijając kilka osób.

Władimir Putin krytykuje sposób przeprowadzenia mobilizacji. We Wprost pisaliśmy o chaosie i masowych ucieczkach z kraju Rosjan, którzy mają iść na front.

Najnowsze informacje znaleźć można w naszej relacji na żywo.

Wojna w Ukrainie. Relacja na żywo