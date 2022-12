NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Białoruś dołączy do inwazji? ISW ocenia szanse

7:11 – Nikt nas nie kocha i za bardzo nie będzie kochał. Ale my tego nie potrzebujemy – powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w rozmowie z rosyjską, państwową agencją TASS. Dodał, że ma na myśli „zwłaszcza Zachód”.



twitter.com 7:04 Gubernator obwodu dniepropietrowskiego Walentyn Rezniczenko poinformował na Telegramie, że w nocy z niedzieli na poniedziałek Rosjanie ostrzelali rejon Nikopola. 7:01 Ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej spotkają się w poniedziałek, aby uzgodnić dalsze sankcje wobec Rosji i Iranu oraz dodatkowe 2 mld euro na dostawy broni na Ukrainę – informuje Reuters. 6:56 W Mariupolu narastają niepokoje społeczne – zwraca uwagę na Telegramie Petro Andriuszczenko, doradca ukraińskiego mera okupowanego przez Rosjan miasta. „Propagandowe obrazki już nie działają, władze okupacyjne milczą, problemy się nawarstwiają” – pisze, wskazując że w mieście nie działa ogrzewanie.



6:52 Od niedzieli wieczorem udało się częściowo przywrócić dostawy prądu w Odessie oraz w innych miejscach w regionie – poinformował w wieczornym wystąpieniu prezydent Wołodymyr Zełenski. Przyznał jednak, że w wielu regionach sytuacja wciąż pozostaje „trudna”. 6:45 W ciągu ostatniej doby Siły Zbrojne Ukrainy odparły 11 rosyjskich ataków. Rosyjska armia dokonała dwóch ataków rakietowych na cywilną infrastrukturę miasta Konstantinowka w obwodzie donieckim – poinformował ukraiński sztab generalny w najnowszym komunikacie. 6:40 Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow wskazał na konferencji prasowej ze szwedzkim ministrem obrony Paulem Jonsonem, że ostatni spadek aktywności ukraińskiej armii jest spowodowany warunkami pogodowymi. Jak przewiduje, ukraińskie Siły Zbrojne wznowią aktywne działania kontrofensywne, gdy grunt zamarznie i stanie się twardszy, co ułatwi transport sprzętu. 6:37 Biały Dom przekazał w komunikacie, że w czasie rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim Joe Biden „podkreślił stałe wsparcie USA dla obrony Ukrainy” i „priorytetowe traktowanie wysiłków na rzecz wzmocnienia obrony powietrznej Ukrainy”. 6:31 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał telefonicznie z prezydentem USA Joe Bidenem.



twitter.com 6:25 „Łukaszenka jest również prawdopodobnie świadomy, że najazd na Ukrainę podważyłby jego wiarygodność jako przywódcy suwerennego państwa i byłby dowodem, że starania Rosji o poddanie Białorusi pełnej kontroli powiodły się” – ocenia ISW.



twitter.com 6:15 „Poparcie białoruskiego reżimu dla inwazji Rosji na Ukrainie i rosyjskie naciski na Białoruś, aby bardziej się zaangażowała, jeszcze bardziej ograniczają białoruską gotowość i wolę przystąpienia do wojny na Ukrainie.” – wskazuje w najnowszej analizie Instytut Studiów nad Wojną (ISW). 6:20 Według ISW jest niezwykle mało prawdopodobne, aby Białoruś dokonała inwazji na Ukrainę w dającej się przewidzieć przyszłości, niezależnie od przebiegu przeprowadzanych przez Rosjan "operacji informacyjnych", sugerujących, że tak może się stać.

