NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Siły rosyjskie na kierunku Bachmut są wyczerpane. Zbliża się punkt kulminacyjny?

10:43 Dmitrij Miedwiediew zaapelował, by nie wpuszczać do Rosji „zdrajców, którzy nienawidzą swojego kraju tak bardzo, że nawołują do jego klęski i zniszczenia”.



10:40 W całej Ukrainie ogłoszono alarm przeciwlotniczy – informuje „Ukraińska Prawda”. 10:22 Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy Ołeksij Daniłow wezwał Ukraińską Cerkiew Prawosławną Patriarchatu Moskiewskiego do całkowitego zerwania kontaktów z Rosją. – Jeśli nie macie stosunków z Rosją, to oficjalnie się jej wyrzeknijcie, powiedzcie, że Putin to szatan – powiedział, cytowany przez „Bild”. 10:11 Prokuratura Generalna Ukrainy poinformowała, że od początku rosyjskiej zginęło 450 dzieci, a 868 zostało rannych. 10:08 Wojna na Ukrainie może się przeciągać, jej dynamika jest trudna do przewidzenia, przezwyciężanie skutków może zająć dużo czasu – ocenił minister spraw zagranicznych Łotwy Edgar Rynkevics w corocznym raporcie, w którym podsumował politykę zagraniczną w mijającym roku i przedstawił plany na kolejny. 10:04 Eksperci wskazali na łamach portalu BBC pięć potencjalnych scenariuszy rozwoju konfliktu pomiędzy Rosją i Ukrainą.



Jak potoczy się wojna w Ukrainie w 2023 roku? Jest pięć scenariuszy 9:52 Ostatniej doby rosyjska armia ostrzeliwała terytorium obwodu chersońskiego 50 razy. Trzy osoby zostały ranne. W samym Chersoniu zaatakowali 23 razy – przekazał szef chersońskiej regionalnej administracji wojskowej Jarosław Januszewicz. 9:50 Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa stwierdziła, że ​​nie ma potrzeby reagowania w żaden sposób na apel Kijowa o wykluczenie Rosji z Rady Bezpieczeństwa ONZ. – Nic nie robić. Tak właśnie jest, gdy pies szczeka, a karawana jedzie dalej – odpowiedziała na pytanie o reakcję Rosji na oświadczenie MSZ Ukrainy. 9:49 „Rosyjski żołnierz opowiedział, jak on i inni rosyjscy najeźdźcy próbowali podbić wieś Marinka w obwodzie donieckim. Walka o miejscowość o powierzchni 13 km kwadratowych zajęła im miesiące” – zwrócił uwagę na Twitterze doradca ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko. Do wpisu dołączył nagranie.



twitter.com 9:40 Ukraińskie wojsko zbliża się do wyzwolenia Kreminnej w obwodzie ługańskim. Kreminna jest bramą do Siewierodoniecka i Łysyczańska, ważnych ośrodków przemysłowych Donbasu – informuje „The New York Times”. 9:38 W wyniku porannych ataków rosyjskiej armii w Charkowie 48-letni mężczyzna został raniony odłamkiem. W średnim stanie trafił do szpitala – poinformował szef charkowskiej administracji regionalnej Oleg Sinegubow. 9:30 Według Instytutu Badań nad Wojną (ISW), siły rosyjskie na kierunku Bachmut są wyczerpane. Amerykańscy analitycy są zdania, że wydarzenia mogą zbliżać się do punktu kulminacyjnego, tak jak miało to miejsce w Chersoniu. Rosji kończą się zasoby.



twitter.com 9:20 W wielu regionach Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy.



twitter.com 9:15 W środę rano Rosjanie rozpoczęli atak na Charków. Słychać wybuchy, nad miastem unosi się dym.



twitter.com

