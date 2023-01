NA ŻYWO: Zełenski ostrzega. „Nie mamy wątpliwości, że obecni władcy Rosji rzucą wszystkie siły”

7:20 Tak wygląda gruzowisko w Makiejewce, gdzie mieściła się rosyjska baza wojskowa. W noc sylwestrową uderzyła w nią ukraińska armia.



twitter.com 7:08 Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ma w środę rozmawiać telefoniczne z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim poinformował przedstawiciel prezydenta Turcji Ibrahim Kalin. Planowaną rozmowę z prezydentem Rosji potwierdził Kreml. 7:04 Prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiał telefonicznie z premierem Kanady. Justin Trudeau zapewnił o niezachwianym wsparciu dla Ukrainy.



twitter.com 7:01 Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Andrij Czerniak powiedział w rozmowie z agencją Ukrinform, że Rosja ma na Krymie rozmieszczone nośniki do przenoszenia broni atomowej. 6:57 Rosyjskie ministerstwo obrony przyznało, że w ukraińskim ataku na rosyjską bazę w Makiejewce, do którego doszło w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia, zginęło 89 żołnierzy. Strona ukraińska informowała nawet o 400 zabitych Rosjanach. 6:55 Ukraiński Sztab Generalny podał, że we wtorek Rosja przeprowadziła siedem ataków rakietowych, 18 ataków powietrznych i ponad 85 ostrzałów przy użyciu wojsk rakietowych celów na Ukrainie. Rosjanie uderzyli m.in. w Kramatorsku, w obwodzie donieckim, w Zaporożu i Chersoniu. 6:50 Do skutecznego zwalczania rosyjskich dronów ukraińskie wojsko wykorzystuje znacznie droższe od dronów rakiety – wskazuje „The New York Times”. Wyliczono, że użycie rakiety do zestrzelenia drona kosztuje siedem razy więcej niż jego wystrzelenie. 6:48 – Trudno brać na poważnie pomysł, że Rosja jest gotowa do prowadzenia sumiennej dyplomacji – rzeczniczka Białego Domu Karin Jean-Pierre, odnosząc się do potencjalnych negocjacji pokojowych.



twitter.com 6:43 W Rostowie nad Donem i w Kursku na terenie Rosji słychać było ostatniej nocy wybuchy. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania. Radio Swoboda podało, że w Rostowie prawdopodobnie działała obrona przeciwlotnicza.



6:35 W nocy w okupowanym Sewastopolu rozległy się wybuchy. Systemy obrony przeciwlotniczej zostały uruchomione w mieście co najmniej dwukrotnie – informuje „Ukraińska Prawda”. 6:27 ISW zwraca uwagę, że we wtorek rosyjska agencja państwowa RIA Novosti powieliła wywiad z Prigożynem z 31 grudnia, w stwierdził, że siły Grupy Wagnera nie są w stanie przebić się przez ukraińską obronę w Bachmucie.



twitter.com 6:20 Szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn próbuje usprawiedliwiać brak postępów grupy w Bachmucie i zrzucić odpowiedzialność za niepowodzenia na tym odcinku na rosyjskie ministerstwo obrony – uważają analitycy Instytutu Studiów nad Wojną (ISW). Amerykański think-thank zaznacza, że w ten sposób częściowo potwierdza się wcześniejsza ocena, że siły rosyjskie w Bachmucie osiągnęły punkt kulminacyjny. 6:07 We wtorek wieczorem Rosjanie uderzyli w przedmieścia Zaporoża. Jedna osoba została ranna. Na skutek ataku w obiekcie cywilnym wybuchł pożar – poinformował na Telegramie szef wojskowej administracji obwodu zaporoskiego Ołeksandr Staruch. 6:05 – Nie mamy wątpliwości, że obecni władcy Rosji rzucą wszystkie siły, jakie im pozostały i każdego, którego zdołają zmobilizować, aby spróbować odwrócić przebieg wojny i co najmniej opóźnić ich porażkę – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w codziennym, wieczornym wystąpieniu.

SBU o przełomowym ruchu Ukrainy. Zostało złożone ważne zawiadomienieCzytaj też:

W ten sposób Putin chce omamić Rosjan. Wdraża szeroko zakrojony plan