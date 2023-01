NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Rosja może zacieśnić stosunki z Iranem. Analitycy wskazują na problem z dronami

Trwa 316. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainie. Zdaniem analityków z think tanku Instytut Studiów nad Wojną, do maja tego roku Rosjanie wykorzystają aż 1750 irańskich dronów, jeśli będą używać ich tak intensywnie, jak między wrześniem a grudniem. Zdaniem ministerstwa obrony Wielkiej Brytanii, w rosyjskiej bazie w Makiejewce eksplodowała zmagazynowana w pobliżu koszar amunicja. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.