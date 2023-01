NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Stany Zjednoczone łagodzą stanowisko ws. Krymu. Rozważają pomoc przy wyzwoleniu półwyspu

08:11 Do sieci trafiły zdjęcia, dokumentujące skutki rosyjskich ostrzałów obwodu charkowskiego.



Jak donosi, szef władz obwodowych Ołeh Siniegubow, tym razem na szczęście obyło się bez ofiar śmiertelnych.



twitter.com 08:07 W najnowszej analizie eksperci z ISW skupili się na dwóch głównych wątkach. Omówili wczorajsze przemówienie Władimira Putina oraz przeanalizowali ostatnie aktywności Jewgienija Prigożyna.



Trwa walka o wpływy. Jewgienij Prigożyn wskazał „zdrajców” w otoczeniu Putina 08:00 Ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii opublikowało mapę, prezentującą aktualny przebieg linii frontu na Ukrainie.



twitter.com 07:58 Władze Szwecji mają dziś ogłosić dostarczenie systemu artyleryjskiego „Archer” na Ukrainę. W tej sprawie ma odbyć się specjalna konferencja prasowa z udziałem premiera Ulfa Kristerssona oraz ministra obrony Pala Jonsona. 07:53 Jak wynika z ustaleń telewizji CNN, Stany Zjednoczone przygotowują największy od 24 lutego pakiet pomocy dla Ukrainy. Tym razem, wartość wsparcia ma wynieść aż 2,6 miliarda dolarów. 07:51 Władimir Putin spotkał się z pracownikami zakładów produkujących pociski przeciwlotnicze. Podczas przemówienia niespodziewanie zamilkł na kilka sekund.



Putin mówił o produkcji rakiet. Niespodziewanie zamilkł na kilka sekund 07:40 Jak wynika z najnowszych szacunków Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, od 24 lutego Rosjanie stracili nad Dnieprem 118 tys. 530 żołnierzy: zabitych, rannych czy wziętych do niewoli.



Tylko w ciągu minionej doby ukraińscy żołnierze mieli wyeliminować 760 żołnierzy wroga. 07:31 MSZ Kanady wezwało ambasadora Rosji w Ottawie, by wyrazić swoją dezaprobatę dla brutalnego ataku na ludność cywilną w Dnieprze.



Przypomnijmy, że był to jeden z najbardziej krwawych ataków ataków cywilów od początku wojny. W eksplozji pocisku, który 14 stycznia spadł na budynek mieszkalny i spowodował jego częściowe zawalenia, zginęło co najmniej 40 osób. 07:13 Dzień dobry. Zachęcamy do śledzenia relacji na żywo, w której przedstawiamy najważniejsze informacje z Ukrainy.

Ukraiński bank wchodzi do Polski i zapowiada „coś więcej”Czytaj też:

Premier ostro o niemieckich politykach. „Nadal są w poprzedniej epoce”