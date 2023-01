NA ŻYWO: Inwazja Rosji na Ukrainę. Przewodniczący Dumy grozi Zachodowi

09:47 "Kiedy wiosna i wczesne lato będą już za nami, może zaczniemy mówić o zakończeniu wojny. Nie możemy jeszcze patrzeć zbyt daleko wprzód, musimy przejść pierwszy etap – wiosnę i wczesne lato" - napisał na Twitterze Wadym Skibicki, wiceszef wywiadu wojskowego Ukrainy. 09:25 Do sieci trafiły kolejne zdjęcia, dokumentujące system obrony powietrznej Pancyr S-1, który w ubiegłym tygodniu został zainstalowany w pobliżu rezydencji Władimira Putina pod Moskwą.



Jak donosi "The New York Times", za wysłaniem wybuchowych przesyłek do placówek dyplomatycznych Ukrainy w Hiszpanii pod koniec ubiegłego roku stał GRU, czyli wywiad wojskowy Rosji.



Do przeprowadzania akcji mieli zostać wykorzystani działacze Rosyjskiego Ruchu Imperialnego. To skrajnie nacjonalistyczna organizacja, której siedziba znajduje się w Sankt Petersburgu



"The New York Times" zaznacza, że nie jest jasne, czy akcja została zorganizowana na bezpośrednie polecenie Kremla, czy była wyłącznie inicjatywą kierownictwa służb specjalnych. 08:55 W ciągu minionej doby Rosjanie ostrzelali cztery osiedla mieszkalne w obwodzie charkowskim.



Szef obwodowej administracji wojskowej Ołeh Siniegubow poinformował, że wskutek ostrzałów został raniony 49-letni mężczyzna i zginęła 67-letnia kobieta. 08:46 Szef resortu obrony Szwecji Pål Jonson wezwał kraje Zachodu do dostarczenia Ukrainie ciężkiej broni, w tym czołgów.



- Wcześniej potrzebne było wsparcie, aby powstrzymać rosyjski atak. Teraz potrzebne jest wsparcie, aby Ukraina mogła odbić utracone terytoria i odzyskać wolność. Niepodejmowanie działań teraz, ryzykując wygraną Rosji, byłoby o wiele bardziej niebezpieczne – wyjaśnił Jonson w wywiadzie dla szwedzkiej telewizji państwowej. 08:38 Prezydent Francji Emmanuel Macron nie wykluczył dostarczenia Ukrainie czołgów Leclerc z arsenału francuskiej armii.



Macron podkreślił, że taki krok nie powinien jednak zagrażać bezpieczeństwu Francji.



Dodał, że ewentualne przekazanie czołgów Leclerc powinno być skoordynowane z sojusznikami, m.in. z Niemcami. 08:34 Władze Estonii zatwierdziły największy od 24 lutego pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Jego łączna wartość wynosi aż 113 milionów euro.



W skład pakietu wchodzą m.in. setki granatników przeciwpancernych Carl Gustaf wraz z amunicją, kilkadziesiąt haubic czy tysiące pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm.



- Oddajemy Ukrainie wszystkie nasze haubice 155 mm. I chcemy w ten sposób stworzyć precedens, aby inne kraje nie miały żadnych wymówek, dlaczego nie mogą dostarczyć Ukrainie niezbędnej broni do wygrania wojny – oświadczył Kaimo Kuusk, ambasador Estonii w Kijowie. 08:29 Szwajcaria, która od ponad dwustu lat szczyci się swoją neutralnością, zdecydowanie potępiła działania Rosji na Ukrainie.



Zamroziła także blisko 8 miliardów dolarów rosyjskich aktywów, które znajdują się pod szwajcarską jurysdykcją.



Wciąż jednak nie zdecydowano się na skonfiskowanie tych aktywów. Wynika to z obaw o konsekwencje takich działań dla statusu międzynarodowego Szwajcarii.



Rząd alpejskiego kraju bez ogródek przyznaje, że decyzja o konfiskacie byłaby potężnym ciosem dla banków szwajcarskich i zgodnie z krajowym prawodawstwem wymagałyby przeprowadzenia referendum.



- Nie możemy po prostu brać pieniędzy, które do nas nie należą, tylko dlatego, że uważamy to za moralnie słuszne. Własność jest fundamentalna – skomentował Ignazio Cassis, członek Rady Federalnej Szwajcarii. 08:21 „Gwiazda Prigożyna zaczyna gasnąć po miesiącach wzrostu po tym, jak nie spełnił obietnic zdobycia Bachmutu własnymi siłami” – zwraca uwagę Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



Analitycy amerykańskiego think-thanku pochylają się w najnowszym raporcie nad zmieniającą się relacją pomiędzy twórcą Grupy Wagnera a Władimirem Putinem.



„Gwiazda Prigożyna zaczyna gasnąć”. Putin podjął odpowiednie działania 08:20 – W żadnym przypadku nie wysyłałbym naszych dzieci na wojnę – powiedział kandydat na prezydenta Czech Adrej Babisz pytany, czy w przypadku ataku na Polskę lub kraje bałtyckie, wojska czeskie udzieliłyby pomocy zaatakowanym.



Ukraiński portal Flash opublikował wstrząsające zdjęcia. Dokumentują one skutki ostrzelania przez Rosjan w nocy z niedzieli na poniedziałek miejscowości Nowa Kachowka w obwodzie chersońskim.



Przypomnijmy, że stolica obwodu - Chersoń - została wyzwolona przez armię ukraińską w pierwszej połowie listopada.



Cała część obwodu chersońskiego, która znajduje się na południe od rzeki Dniepr, wciąż znajduje się pod rosyjską okupacją.



twitter.com 08:03 Ołeksij Reznikow skomentował niedawny szczyt sojuszników Ukrainy, który odbył się w amerykańskiej bazie lotniczej w Ramstein w Niemczech.



Przypomnijmy, że przedmiotem spotkania była kwestia dostaw zachodniej broni na Ukrainę.



"Z każdym spotkaniem widzę, jak rośnie zaufanie naszych partnerów do Ukrainy. To wszystko dzięki ciężkiej pracy naszych żołnierzy i przedstawicieli. Więcej zaufania oznacza więcej broni. Aby chronić naszą ziemię, morze... i niebo!" - czytamy we wpisie szefa resortu obrony Ukrainy.



Dodał, że kolejne spotkanie w Ramstein zostało zaplanowane w lutym.



Szef resortu obrony Niemiec Boris Pistorius poinformował, że "w najbliższym czasie zapadnie decyzja, czy wysłać na Ukrainę niemieckie czołgi Leopard".



Polityk podkreślił, że rząd w Berlinie musi wziąć pod uwagę "wiele czynników" i nie będzie podejmować pochopnych działań.



- Są to czynniki, które obejmują kwestie bezpieczeństwa dla ludności Niemiec - skwitował Pistorius. 07:51 Niemiecki dziennik Bild donosi, że hiszpańska policja zatrzymała 27 osób w różnych częściach kraju.



Są one podejrzane o zorganizowanie przestępczego procederu, w ramach którego zatrudniano ukraińskich uchodźców w nielegalnych fabrykach papierosów. 07:43 Szef MSZ Włoch Antonio Tajani poinformował, że jego kraj i Francja finalizują przygotowania do wysłania na Ukrainę systemów obrony powietrznej.



- We współpracy z Francją finalizujemy wysyłkę (systemów - red.) SAMP-T (...) Są także inne działania, nad którymi pracujemy poufnie – powiedział Tajani w rozmowie z dziennikiem Corriere della Sera. 07:39 Jak wynika z najnowszych szacunków Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, od 24 lutego Rosja straciła nad Dnieprem ok. 121 tys. żołnierzy: zabitych, rannych lub wziętych do niewoli.



Dla porównania, w trakcie trwającej blisko dekadę - tj. od grudnia 1979 r. do lutego 1989 r. - inwazji Związku Radzieckiego na Afganistan zginęło ok. 15 tys. radzieckich żołnierzy.



twitter.com

