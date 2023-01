NA ŻYWO: Szef NATO reaguje na szantaż Rosji. „Jeżeli na to pozwolimy, to faktycznie świat będzie niebezpieczny”

13:11 – Mam nadzieję, że ta odpowiedź ze strony Niemców przyjdzie tym razem szybko, ponieważ Niemcy zwlekają, kluczą, działają w trudny do zrozumienia sposób. Bardzo wyraźnie widzimy, że nie chcą w szerszym zakresie pomagać broniącej się Ukrainie – powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji, pytany o wniosek w sprawie przekazania leopardów Ukrainie. 12:43 Ukraiński rząd zatwierdził dymisje czterech wiceministrów i pięciu szefów administracji obwodowych. 12:19 Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że ewentualne dostawy niemieckich leopardów do Kijowa „nie wróżą dobrze przyszłości stosunków rosyjsko-niemieckich”. „Z pewnością odcisną piętno na przyszłości tych stosunków” – dodał. 12:14 Ukraińska Rada Ministrów zatwierdziła projekty dekretów prezydenta o odwołaniu pięciu szefów regionalnych administracji wojskowych - Dniepropietrowska, Zaporoża, Kijowa, Sumy i Chersonia – podaje Ukrinform. 12:09 Na wtorkowym posiedzeniu rządu dojdzie do zmian w gabinecie. Odwołani mają zostać dwaj wiceministrowie rozwoju społecznego i terytorialnego, wiceminister polityki społecznej i wiceminister obrony. Z kolei powołany ma zostać nowy wiceminister gospodarki ds. rozwoju cyfrowego, transformacji cyfrowych i cyfryzacji – informuje „Ukraińska Prawda”. 11:55 Białorusi zaoferowano podpisanie paktu o nieagresji z Ukrainą – twierdzi białoruski dyktator Aleksander Łukaszenka.



twitter.com 11:45 Finlandia może być zmuszona, by rozważyć ubieganie się o członkostwo w NATO samodzielnie, bez Szwecji, ponieważ ostatnie napięcia na linii Sztokholm-Ankara hamują proces ratyfikacji rozszerzenie Sojusz przez Turcję - powiedział szef MSZ Finlandii Pekka Haavisto. 11:19 Wiceminister rozwoju gmin i terytoriów Ukrainy Iwan Łukeria zrezygnował ze stanowiska. W piśmie, które opublikował na Facebooku, wyjaśnił, że decyzję podjął już na początku roku, ale jej formalne przyjęcie „niestety ze względów politycznych i biurokratycznych” zbiegło się z innymi dymisjami ukraińskich urzędników.



twitter.com 11:14 „Spójrzcie na tych dzielnych Ukraińców i odpowiedzcie mi na pytanie: na co my, do diabła, czekamy? (...) Gdy Ukraina wygra, usłyszy o tym cały świat. Więc pomóżmy im wygrać nie w przyszłym roku czy w jeszcze następnym, ale w tym roku - 2023” – wzywa były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson w felietonie opublikowanym na łamach „The Daily Mail”. 10:58 – W tym kluczowym momencie wojny musimy dostarczyć Ukrainie cięższe i bardziej zaawansowane systemy i musimy to zrobić szybciej – powiedział we wtorek w Berlinie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. – Konsultacje między sojusznikami będą kontynuowane i jestem przekonany, że wkrótce znajdziemy rozwiązanie – zaznaczył. 10:42 „Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę” – przekazał na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak. „Apeluję także do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami Leopard 2. To nasza wspólna sprawa, bo chodzi o bezpieczeństwo całej Europy!” - dodał.



twitter.com 10:38 Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała agenta rosyjskiego FBS rosyjskiego agenta, który przygotowywał atak rakietowy na obiekty energetyczne w Kropywnyckiem. „Zdrajcą okazał się lokalny mieszkaniec, który został zwerbowany przez rosyjskie służby specjalne po rozpoczęciu inwazji na pełną skalę. W polu widzenia agresora znalazł się z powodu swoich prokremlowskich poglądów, które wielokrotnie upubliczniał w swoim otoczeniu” – przekazała SBU.



10:24 – Niebawem zostanie skierowany do Niemiec wniosek w sprawie przekazania czołgów Leopard Ukrainie. To kwestia najbliższych dni – powiedział na antenie Radia Plus rzecznik rządu Piotr Muller. 10:05 Ukraińscy urzędnicy wysokiego szczebla tracą stanowiska, w tle pojawiają się skandale



Wiceminister obrony Ukrainy podał się do dymisji 9:49 – Nie ma nowego stanowiska. Wyraziłem nadzieję, że wkrótce decyzja zostanie podjęta. Przypomnę, co mówiłem w Ramstein: zachęcam te kraje, które mają czołgi Leopard, aby wspomóc Ukrainę i rozpocząć szkolenia. Nie będziemy stać wam na drodze. My musimy podjąć własną decyzję – powiedział minister obrony Niemiec Boris Pistorius na wspólnej konferencji z szefem NATO w Berlinie. 9:25 Ołeksij Symonenko został odwołany ze stanowiska zastępcy prokuratora generalnego – poinformowała ukraińska prokuratura na Telegramie.



9:17 Wiceminister obrony Ukrainy Wiaczesław Szapowałow, odpowiedzialny za zaopatrzenie żołnierzy w żywność i sprzęt, podał się do dymisji – poinformowała agencja Ukrinform.



twitter.com 9:12 W najnowszym raporcie brytyjskie ministerstwo obrony zwraca uwagę na roszady w rosyjskim dowództwie w Ukrainie. „Dymisja gen. Teplińskiego jest prawdopodobnie kolejnym przejawem utrzymujących się podziałów w hierarchii rosyjskiej operacji, gdy gen. Walerij Gierasimow próbuje narzucić kampanii swój osobisty autorytet” - ocenia brytyjski wywiad.



twitter.com 9:00 Gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Synehubow poinformował w Telegramie, że rano Rosjanie ostrzelali Kupiańsk. Trafili między innymi w budynki mieszkalne, wybuchły pożary.



8:46 Rosjanie ewakuują z Ługańska rodziny swoich żołnierzy – poinformowała „Ukraińska Prawda”. 8:39 Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy ostatniej doby zginęło 690 rosyjskich żołnierzy. Zniszczono dwa rosyjskie czołgi, osiem transporterów opancerzonych, dwa systemy artyleryjskie, dwa samoloty, cztery helikoptery i trzy drony. 8:33 Ostatniej doby Straż Graniczna odprawiła w kierunku z Ukrainy do Polski 20 tys. osób, a w odwrotnym 21,1 tys.



twitter.com 8:30 Dziennikarze z portalu śledczego Projekt donoszą o miliardowych sumach, które klany z otoczenia Władimira Putina zarabiają na umowach związanych z systemem federalnych rezerw strategicznych Rosji.



Rodziny z otoczenia Putina bogacą się na potęgę? Chodzi o miliardy rubli 8:28 Kyryło Tymoszenko potwierdził, że złożył rezygnację z funkcji zastępcy szefa biura prezydenta Ukrainy.



twitter.com 8:16 Jens Stoltenberg ocenił jako „absolutnie nieodpowiedzialną i groźną” nuklearną retorykę Rosji. – Jeżeli pozwolimy, by Federacja Rosyjska szantażowała nas taką retoryką, to faktycznie ten świat będzie niebezpieczny, bo Rosja będzie uciekać się do takich praktyk, do gróźb, za każdym razem, gdy będzie chciała coś osiągnąć – powiedział sekretarz generalny NATO. 8:06 Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapewnił na antenie niemieckiego kanału „Welt”, że wojna w Ukrainie nie dzieli Sojuszu. – Musimy nie dopuścić do wygranej Putina – powiedział, podkreślając, że konflikt, w jego przekonaniu, zakończy się przy stole negocjacyjnym.

