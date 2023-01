NA ŻYWO: Napaść Rosji na Ukrainę. Alarmujące słowa Zełenskiego. Prezydent Ukrainy o złowieszczym planie Rosji

Trwa 336. dzień napaści Rosji na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje się do kolejnej ofensywy. – Aby nie przyznać się do błędu ws. agresji, władcy Rosji chcą rzucić do walki jeszcze więcej swoich ludzi i sprzętu (...) Okupanci już zwiększają presję na Bachmut – tłumaczył przywódca Ukrainy w cowieczornym przemówieniu. Podkreślił, że Zachód musi przyspieszyć dostawy broni, w szczególności czołgów.