NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Brytyjczycy proponują wybudowanie w Polsce „wielkiej fabryki broni”

8:49 W mediach społecznościowych pojawiają się kolejne zdjęcia i nagrania ze zniszczonego Bachmutu.



twitter.com 8:36 Joe Biden rozważa wizytę w Europie, w tym m.in. w Polsce, z okazji pierwszej rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę – poinformowało CNN, powołując się na dwóch wysokich przedstawicieli prezydenckiej administracji. 8:04 Brytyjskie ministerstwo obrony opublikowało nagranie z ćwiczeń na Łotwie, na którym można zobaczyć możliwości brytyjskich czołgów Challenger 2, niemieckiego Leoparda, francuskiego Leclerca i amerykańskiego Abramsa.



twitter.com 7:58 Niedawna kłótnia między założycielem Grupy Wagnera Jewgienijem Prigożynem a byłym rosyjskim oficerem Igorem Girkinem ujawnia nową sferę rywalizacji między rosyjskimi grupami nacjonalistycznymi o wpływy polityczne w Rosji w kontekście rosyjskich porażek wojskowych na Ukrainie – wskazuje Instytut Studiów na Wojną (ISW) w najnowszej analizie.



twitter.com 7:45 Norwegia będzie szkolić ukraińskich młodszych oficerów i lekarzy wojskowych – poinformował norweski minister obrony Bjorn Arild Gram. 7:41 Biały Dom nie wyklucza dostaw do Ukrainy myśliwców F-16 - poinformował Reuters, cytując m.in. Jona Finera, zastępcę doradcy Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego. 7:34 Japonia rozciąga sankcje personalne na kolejnych 22 Rosjan, a także nakłada ograniczenia eksportowe na 49 rosyjskich firm. 7:23 Brytyjczycy proponują budowę w Polsce fabryki, która miałaby produkować broń dla Ukrainy. – W Polsce powinna powstać "wielka fabryka broni", aby pomóc Ukrainie wygrać wojnę – powiedział w rozmowie z "The Telegraph" przewodniczący komisji ds. obrony brytyjskiego parlamentu Tobias Ellwood. 7:15 Zełenski poinformował, że 26 stycznia, dzięki dostarczonym Ukrainie systemom obrony powietrznej i profesjonalizmowi ukraińskich żołnierzy, udało się zestrzelić większość rosyjskich rakiet i irańskich dronów. – To co najmniej setki uratowanych istnień ludzkich i dziesiątki obiektów zachowanej infrastruktury – powiedział w wieczornym wystąpieniu. 7:12 Dzisiaj wytrzymaliśmy kolejny zmasowany atak rakietowy terrorystów. Cios, który w pełni potwierdza wszystko, o czym rozmawialiśmy z naszymi partnerami wczoraj i od początku naszego maratonu dyplomatycznego. To zło, tę rosyjską agresję można i trzeba powstrzymać tylko odpowiednią bronią. Państwo terrorystyczne nie zrozumie niczego innego. Broń na polu bitwy. Broń, która chroni nasze niebo. Nowe sankcje wobec Rosji, czyli broń polityczna i gospodarcza – powiedział Wołodymyr Zełenski w czwartek wieczorem, w codziennym wystąpieniu. 7:10 Kanada poinformowała, że ​​wyśle ​​Ukrainie cztery czołgi Leopard 2A4.



twitter.com

Niespodziewany komentarz Donalda Trumpa. „Najpierw czołgi, później broń atomowa”Czytaj też:

W co gra Łukaszenka mówiąc o pakcie z Ukrainą? „Może dojść do konfliktu między armią białoruską a rosyjską”