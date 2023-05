NA ŻYWO: Putin straci władzę? Kasparow wskazał konkretny warunek

24 maja mija 15 miesięcy od rozpoczęcia przez Rosję napaści na Ukrainę. Rosyjski opozycjonista i arcymistrz szachowy Garri Kasparow wskazał, co może doprowadzić do zmiany władzy w Rosji. – Wyzwolenie Rosji spod putinowskiego faszyzmu może nastąpić tylko po wyzwoleniu Krymu (...) Rosjanie nigdy nie zaakceptują porażki – stwierdził Kasparow. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.