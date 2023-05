NA ŻYWO: MSZ Rosji złożyło notę protestacyjną. Chodzi o ataki na rosyjskie terytorium

Napaść Rosji na Ukrainę trwa już ponad 15 miesięcy. MSZ Rosji złożyło notę protestacyjną do ambasady Stanów Zjednoczonych w Moskwie. „Zapewnienia amerykańskich urzędników, że Waszyngton nie zachęca Kijowa do ataków, są obłudne i kłamliwe” – stwierdził resort Ławrowa. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.