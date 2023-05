NA ŻYWO: Pieskow o atakach dronów na Moskwę. „Reakcja na nasze bardzo skuteczne uderzenie”

Kreml skomentował ataki z użyciem dronów na wieżowce mieszkalne w Moskwie. Jego zdaniem, ma to być zemsta Ukrainy za rzekomy sukces Rosji na froncie. – Mówimy o reakcji kijowskiego reżimu na nasze bardzo skuteczne uderzenie na jeden z ośrodków decyzyjnych. Miało to miejsce w niedzielę – powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.