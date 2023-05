NA ŻYWO: Niemcy odpowiedziały na decyzję Rosji. Zamkną większość rosyjskich konsulatów

15:30 Rosjanie wysadzili drogę z Czernihowa do Briańska w obawie przed atakiem ze strony Ukrainy. – Uważamy ich działania za głupie. Ukraina nie jest agresorem. Nasze państwo zajmuje się wyłącznie obroną – skomentował rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy



Rosjanie wysadzili drogę, aby uniknąć schwytania. „To im nie pomoże” 14:52 Gubernator graniczącego z Ukainą obwodu biełgorodzkiego podał szczegóły dotyczące ostrzału. „W Szebekinie odłamki pocisków artyleryjskich uszkodziły jeden samochód i odcinek jezdni. Są przerwy w liniach energetycznych. Służby operacyjne i ratunkowe są na miejscu” – napisał na Telegramie Wiaczesław Gładkow na Telegramie. Dodał, że nie ma informacji o ofiarach. 14:04 „Wczorajszy atak dronów był wymierzony nie tylko w Moskwę – był wymierzony w Rublewkę, elitarną dzielnicę nieruchomości w regionie moskiewskim, gdzie mieszka wielu najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi w Rosji – w tym Putin” – napisał na Twitterze doradca szefa MSW Ukrainy, Anton Heraszczenko. Dodał, że celem było także centralne stanowisko dowodzenia rosyjskich strategicznych sił rakietowych. twitter.com 13:00 Rosja twierdzi, że zniszczyła ostatni duży okręt wojenny ukraińskiej marynarki wojennej, który według niej stacjonował w południowym porcie w Odessie. Agencja AFP nie zweryfikowała tej informacji. 12:22 W ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskiej agresji zginęła jedna osoba, 13 kolejnych zostało rannych – informuje Ukraińska Prawda. 12:10 Władimir Putin pogratulował swojemu „drogiemu przyjacielowi” Erdoğanowi zwycięstwa w niedzielnych wyborach prezydenckich w Turcji. Kreml poinformował, że przywódcy Rosji i Turcji spotkają się w niedalekiej przyszłości. 11:32 Kolejny dron uderzył w rosyjską rafinerię. Według lokalnych urzędników aktywność dronów została zgłoszona w drugiej rafinerii ropy naftowej w południowej Rosji. Dron miał uderzyć w rafinerię Ilski, ale żadna infrastruktura nie została uszkodzona – poinformowało dowództwo operacyjne Terytorium Krasnodarskiego. Informuje o tym Sky News. 10:41 Państwowa Służba Graniczna Ukrainy poinformowała na Telegramie, że Rosjanie wysadzili w powietrze drogę w obwodzie czernihowskim na skrzyżowaniu granicy Ukrainy z Rosją i Białorusią. 9:56 „Dziś Wielka Brytania występuje jako sojusznik Ukrainy udzielając jej pomocy militarnej w postaci sprzętu i specjalistów, czyli de facto prowadzi niewypowiedzianą wojnę z Rosją. W takim przypadku każdy z jej urzędników publicznych (wojskowych lub cywilnych, którzy ułatwiają wojnę) można uznać za uzasadniony cel wojskowy” – napisał na Twitterze Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. 9:22 W nocy z 30 na 31 maja na osiedlu Afipskij w rosyjskim Kraju Krasnodarskim wybuchł pożar. Powiązany z Kremlem kanał na Telegramie przekazał, że prawdopodobnie był on wywołany przez uderzenie drona. Pożary w Rosji. Dron uderzył w rafinerię, płonęło centrum handlowe 8:36 Rzecznik Legionu „Wolność Rosji”, uznanego przez Kreml za organizację terrorystyczną, zapowiedział, że organizacja rekrutuje ochotników w celu ataku na Moskwę. Legion „Wolność Rosji” chce zaatakować Moskwę. Rekrutuje tysiące rodaków 8:33 Brytyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi, że w ostatnich tygodniach rosyjskie wojska oddały inicjatywę w wojnie i są zmuszone do reagowania na działania przeciwnika. „Od początku maja 2023 roku Rosja w coraz większym stopniu scedowała inicjatywę w konflikcie i reagowała na działania Ukrainy, zamiast aktywnie dążyć do własnych celów militarnych” – stwierdzili brytyjscy analitycy. 7:48 Ochotnicy legionu „Wolność Rosji”, który chce obalić reżim Putina w Federacji Rosyjskiej, werbują tysiące Rosjan do ataku na Moskwę. Pisze o tym The Times. – Nie jesteśmy przestępcami ani prywatną firmą wojskową, jak grupa Wagnera. Wszyscy jesteśmy obywatelami Federacji Rosyjskiej. Niektórzy z nas służyli wcześniej w Siłach Zbrojnych – mówił rzecznik legionu. 7:40 W Kraju Krasnodarskim w Rosji wybuchł pożar, prawdopodobnie w wyniku uderzenia drona, przekazał gubernator obwodu w nocy 31 maja. Pożar został szybko opanowany i nie było ofiar – przekazał gubernator Wieniamin Kondratiew w Telegramie. Według powiązanego z Kremlem kanału informacyjnego Telegram „Shot”, uderzenie drona nastąpiło około 3 nad ranem czasu lokalnego, po czym rafineria została „spowita przez płomienie i dym”. Informuje o tym Kyiv Independent. 7:37 Biały Dom nie popiera ataków na terenie Rosji. –Nie popieramy ataków wewnątrz Rosji. I tyle, kropka – powiedziała sekretarz prasowa Białego Domu, Karine Jean-Pierre na briefingu. Jej słowa cytuje Guardian. Dodała, że Biały Dom nadal zbiera informacje o wtorkowym ataku dronów na Moskwę, ale nie może ich tolerować.– 7:32 Gubernator graniczącego z Ukrainą obwodu biełgorodzkiego poinformował, że cztery osoby zostały ranne w wyniku ukraińskiego ostrzału miasta w pobliżu granicy. –Dwie osoby trafiły do szpitala w wyniku ostrzału artyleryjskiego na Szebekino, – powiedział Wiaczesław Gładkow. 7:18 Według „Financial Times” ostatnie ataki na terytorium Rosji to element ukraińskiej taktyki, którego celem jest oszukanie wroga i skierowanie jego uwagi gdzie indziej przed wyczekiwaną ofensywą. W ten sposób Ukraińcy chcą pokrzyżować plany Kremla. Stosują „sztuczkę magika” 7:17 Amerykański Instytut Studiów nad Wojną zauważył, że Władimir Putin próbował bagatelizować niedawny atak dronów na Moskwę, aby „uniknąć ujawnienia ograniczonych możliwości odwetu na Ukrainie”. Środa to 462. dzień wojny w Ukrainie. Zapraszamy do śledzenia najnowszych informacji.

