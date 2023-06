NA ŻYWO: Desperacka reakcja Rosji na kontrofensywę. Wysadzono zaporę w Nowej Kachowce

06:57 Prezydent Wołodymyr Zełenski weźmie udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Przedmiotem posiedzenia będzie kwestia zniszczenia zapory wodnej w Nowej Kachowce 06:54 Wczesnym rankiem, ok. godz. 5, Rosjanie przeprowadzili kolejny atak powietrzny na Kijów. Ukraińskiej obronie udało się zestrzelić ponad 20 pocisków.



"Wszystkie zostały zestrzelone, nie było trafień" - oświadczył na Telegramie szef wojskowej administracji Kijowa Serhij Popko 06:49 Wskutek wysadzenie przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce zalanych może zostać aż ok. 80 miejscowości, w tym Chersoń 06:45 Poziom wody w zbiorniku Kachowka gwałtownie spada. Spadek wynosi 15 cm na godzinę. Lokalne władze władze apelują do mieszkańców, aby zaopatrzyli się w jak największy zapas wody 06:40 Kolejne nagranie - tym razem wykonane z drona - które dokumentuje zniszczoną przez Rosjan zaporę w Nowej Kachowce



twitter.com 06:37 Trwa ewakuacja ludności cywilnej z terenów, które na skutek wysadzenia zapory w Nowej Kachowce są zagrożone zalaniem. Na poniższej mapie oznaczono tereny wzdłuż Dniepru, które najprawdopodobniej znajdą się pod wodą.



twitter.com 06:31 Nagranie dokumentujące zniszczoną przez Rosjan zaporę elektrowni wodnej w Nowej Kachowce



twitter.com

