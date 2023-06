NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Zdecydowane słowa Zełenskiego. „Rosja straci zdobyte terytoria”

Wołodymyr Zełenski zapewnił, że kontrofensywa Ukrainy posuwa się naprzód. – Jedyne, o co powinna się teraz martwić Rosja, państwo terrorystyczne, to jak przygotować swoje społeczeństwo, społeczeństwo rosyjskie, na to, że stracą wszystko – skomentował Zełenski w cowieczornym przemówieniu. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Źródło: WPROST.pl