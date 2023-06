NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Zdecydowane słowa Zełenskiego. „Rosja straci zdobyte terytoria”

08:06 Rosyjska miejscowość Wałujki w obwodzie biełgorodzkim znalazła się pod ostrzałem.



Przypomnijmy, że od kilku tygodni wspomniany region Rosji jest atakowany przez jednostki złożone z Rosjan, które walczą po stronie Ukrainy.



Wspomniane jednostki to Rosyjski Korpus Ochotniczy oraz Legion Wolność Rosji



twitter.com 08:00 Jak wynika z najnowszych szacunków Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, od początku inwazji Rosja straciła nad Dnieprem aż ok. 220 tys. żołnierzy - zabitych, rannych czy wziętych do niewoli.



Ponadto, Rosja straciła blisko 4 tys. czołgów i blisko 8 tys. transporterów opancerzonych



twitter.com 06:45 Amerykański Instytut Studiów nad Wojną informuje, że rosyjski przywódca poparł propozycję utworzenia grupy roboczej Administracji Prezydenta. Tym samym w przestrzeń informacyjną Kremla mają wejść prominentni blogerzy wojenni, często krytyczni wobec dowództwa wojny w Ukrainie



Putin chce włączyć w działania wojenne prominentnych blogerów. Ma w tym swój cel 06:44 Dziennikarze francuskiego kanału telewizyjnego TF1 odwiedzili pozycje wojsk rosyjskich na Ukrainie i przygotowali o tym reportaż.



Nie wspomnieli w reportażu, że Rosja jest agresorem w wojnie nad Dnieprem.



Rzecznik MSZ Ukrainy Ołeh Nikołenko skomentował, że francuski materiał "osiągnął nowe dno dziennikarstwa". 06:30 Wołodymyr Zełenski oświadczył w cowieczornym przemówieniu, że Ukraina nie straciła dotychczas ani jednego systemu Patriot.



To odpowiedź na twierdzenia Władimira Putina, który mówił niedawno o rzekomym zniszczeniu przez Rosję pięciu Patriotów w pobliżu Kijowa.



- Wszystkie istnieją, wszystkie działają, wszystkie zestrzeliwują rosyjskie rakiety. I zestrzeliwują tak skutecznie, jak to możliwe. Ani jeden Patriot nie został zniszczony – skwitował Zełenski

