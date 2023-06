NA ŻYWO. Nocne wybuchy we Lwowie. Rosjanie zaatakowali infrastrukturę krytyczną

06:55 Nagranie z ochotnikami ze Stanów Zjednoczonych, którzy walczą po stronie Ukrainy



twitter.com 06:50 Do sieci trafiło nagranie z okupowanego przez Rosjan Mariupola w obwodzie donieckim.



Jak widać, w mieście wciąż widoczne są ślady walk, choć zakończyły się one w maju ubiegłego roku



twitter.com 06:45 "W nocy w przestrzeni powietrznej Kijowa wykryto i zniszczono prawie 20 dronów Szahid" – czytamy w komunikacie administracji wojskowej obwodu kijowskiego



Przypomnijmy, że drony Szahid są dostarczane Rosjanom przez Iran 06:40 Amerykański koncern zbrojeniowy Lockheed Martin - który jest producentem myśliwców F-16 - złożył ważną deklarację ws. Ukrainy.



Koncern zapowiedział pomoc w szkoleniu ukraińskich pilotów, jeśli NATO zdecyduje się dostarczyć wspomniane myśliwce nad Dniepr 06:35 W nocy z poniedziałku na wtorek Rosjanie przeprowadzili atak powietrzny na Lwów.



"Doszło do trafienia w obiekt infrastruktury krytycznej. Ludzie nie zostali ranni. Wybuchł pożar. Wszystkie usługi wciąż są dostępne" - czytamy we wpisie Maksyma Kozyckiego, szefa władz obwodu lwowskiego





