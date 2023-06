NA ŻYWO. Kolejny wielki pożar w Rosji. Ogień objął powierzchnię 6 tys. m kw

W nocy z wtorku na środę wybuchł w Rosji kolejny wielki pożar. W miejscowości Wołokołamsk, ok. 130 km na północny zachód od Moskwy, stanął w płomieniach zakład produkujący drewniane palety. Pożar objął powierzchnię aż ok. 6 tys. m kw. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.