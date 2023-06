NA ŻYWO: Zełenski rozwiał wątpliwości ws. negocjacji z Rosją. „Bez względu na to, kto jest prezydentem”

06:55 Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi alarmuje ws. Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. To największy tego rodzaju obiekt w całej Europie.



Reaktory elektrowni były chłodzone wodą, która pochodziła ze zbiornika na Dnieprze. Zbiornik zanika wskutek wysadzenia przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce.



- Sytuacja bezpieczeństwa (...) jest wyjątkowo krucha. Utrata zbiornika Kachowka była katastrofą dla regionu, a także pogłębiła poważne trudności dla tej dużej elektrowni jądrowej. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, wszystkie strony muszą w pełni przestrzegać podstawowych zasad MAEA mających na celu zapobieganie awarii jądrowej - oświadczył Grossi. 06:50 Władze Kijowa usunęły z przestrzeni publicznej kolejny obiekt, który stanowił relikt historycznych związków z Rosją. Chodzi o popiersie radzieckiego kosmonauty Jurija Gagarina



Jak wynika z ustaleń portalu Politico, koalicja krajów zachodnich rozważa Rumunię jako miejsce, gdzie ukraińscy piloci będą szkoleni z obsługi myśliwców F-16 06:40 Tragedia w Kijowie. W 16-piętrowym budynku doszło do silnej eksplozji. Wszystko wskazuje na to, że wybuchła nieszczelna butla z gazem.



Zniszczeniu uległy cztery piętra. Służby ratunkowe informują, że śmierć poniosła co najmniej jedna osoba.



Akcja ratunkowa wciąż trwa. Bierze w niej udział 70 strażaków, którzy przeszukują gruzowisko



