Finałowy miesiąc Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 - weekend zamknięcia i niezwykły Sylwester

Ceremonia Zamknięcia, premiera opery i Dni otwarte dla sztuki

Wydarzeniem wieńczącym „Kwartet Flow” Chrisa Baldwina, a zarazem Ceremonią Zamknięcia ESK Wrocław 2016 będzie multiwidowisko „Niebo” (16 i 17 grudnia). Pod największym dachem Wrocławia w Hali Stulecia poznamy opowieść o historii miasta w XX wieku, na którą składają się niezwykła gra świateł i dźwięku, dziesiątki artystów, wielka orkiestra i Duchy Wrocławia. Wejściówki na „Niebo” odebrać można w sześciu punktach we Wrocławiu: Infopunkt Barbara, ul. Świdnicka 8c (codziennie, 8.00-20.00), Impart, ul. Mazowiecka 17 (pon. – pt., 12.00-18.00), Ośrodek Kultury i Sztuki (OKiS) – Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej - Rynek, Ratusz 24 (pon. – pt., 9.00-17.00), Centrum Informacji Turystycznej – Rynek 14 (pon. – ndz., 9.00-19.00), ODT Światowid, ul. Sempołowskiej 54 (pon.– pt., 9.30 – 19.00), Wrocławski Teatr Współczesny, ul. Rzeźnicza 12 (wt. – sob., 12.00-19.00). Miłośników opery ucieszy premiera „Trubadura” Giuseppe Verdiego w Operze Wrocławskiej (16-18 grudnia) w reżyserii znakomitego łotewskiego artysty, Andrejsa Žagarsa. Inscenizacja, przygotowana w koprodukcji z Łotewską Operą Narodową, rozpoczyna nowy etap w historii Opery Wrocławskiej. Ryga była Europejską Stolicą Kultury 2014, w tym samym roku odbyła się też premiera „Trubadura” w Łotewskiej Operze Narodowej. Dzieło Verdiego stanie się metaforyczną klamrą spinającą oba miasta. Dla entuzjastów sztuk wizualnych przygotowaliśmy Dni otwarte dla sztuki. W dniach 16-18 grudnia wystawy „Photography Never Dies” na Dworcu Głównym PKP, ekspozycja stała „Wrocław 1945-2016” w Centrum Historii Zajezdnia oraz „Lwów. 24 czerwca 1937. Miasto, Architektura, Modernizm” w Muzeum Architektury dostępne będą bezpłatnie. Z kolei opłata za wstęp na słynną wystawę „Summer Rental” w Pawilonie Czterech Kopuł czy „Wrocławską Europę” w Muzeum Narodowym będzie symboliczna.

Muzyczna kulminacja ESK Wrocław 2016

Weekend Zamknięcia Programu to również dwa muzyczne festiwale. Podczas Festiwalu Przyjaźni (15 grudnia) 15-lecie działalności świętować będzie wrocławski zespół OCN (dawniej Ocean). Jubileusz stał się okazją do zebrania na jednej scenie znakomitych wykonawców, których niezależne od odległych światów muzycznych, łączy przyjaźń. Na jednej scenie z OCN w Hali Orbita zagrają m.in. Happysad, Raz Dwa Trzy oraz Muchy. W koncercie wezmą udział także Lech Janerka, Monika Borzym, Olaf Deriglasoff oraz lider zespołu Jamal - Tomasz „Miodu” Mioduszewski. Muzycznych wrażeń dostarczy również różnorodny gatunkowo WROsound (15-17 grudnia). W tym roku, poza debiutantami z Wrocławia i krajów leżących nad Odrą, pojawią się znani wykonawcy, w tym Pink Freud, Christian Löffler & Mohna, Legendarny Afrojax oraz We Draw A.

Wśród wydarzeń towarzyszących Weekendu Zamknięcia Programu znajdują się m.in.: wystawa i performance A-i-R Wro, występ Chóru Komentujących Wrocławian oraz teatry uliczne i warsztaty dla dzieci. Pełen program Weekendu zostanie ogłoszony wkrótce.

Pan Sylwester Wrocławski zaprasza!

W sobotę, 31 grudnia, czeka nas z kolei kulturalna dogrywka, na którą w imieniu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 zaprasza Pan Sylwester Wrocławski. Pod tym pseudonimem kryją się znakomici artyści związani z Wrocławiem, którzy wystąpią w sylwestrowym koncercie na Rynku. - Tegoroczny sylwester będzie najbardziej wrocławski z wrocławskich – zapowiada Konrad Imiela, reżyser wydarzenia. Dwie sceny, dziesięć lokalnych zespołów i wspaniałe efekty świetlne. Na Rynku powstanie zamknięta z czterech stron przestrzeń wielkiego klubu. Od południa i północy przestrzeń będzie ograniczona dwiema estradami koncertowymi, od wschodu ścianą Ratusza, a od zachodu ścianą kamienic. Na obu scenach naprzemiennie będziemy świadkami półgodzinnych koncertów. Scena na Placu Gołębim to MÓZG Sylwestra Wrocławskiego. Wystąpią tam: Frühstück, Miloopa, Teatr Muzyczny Capitol i L.U.C z orkiestrą Rebel Babel. Scena od strony Placu Solnego to SERCE Sylwestra Wrocławskiego i koncerty Bladych Loków, Mikromusic, Alicji Janosz i jej gości, Mesajah i Girls on Fire. Tłem każdej ze scen będą wielkie ekrany projekcyjne, a ściany kamienic posłużą do wyświetlania wizualizacji i teledysków na żywo. - Nazwy MÓZG i SERCE są nieprzypadkowe. Rodzaj muzyki i dobór artystów występujących na tych scenach odpowiada odwiecznej konkurencji rozumu i emocji w sztuce - tłumaczy reżyser koncertu i dodaje: - O północy nastąpi połączenie MÓZGU I SERCA, ale co stanie się w tym szczególnym momencie, to już tajemnica. Cały program zakończy Wielki Koncert Gongów, czyli największy w Polsce koncert kilkudziesięciu olbrzymich gongów tybetańskich.

Transmisja Wirtualnej Polski

Sylwester Wrocławski transmitowany będzie w tym roku przez Wirtualną Polskę. - Będziemy pokazywać na zmianę dwie sylwestrowe, koncertowe sceny oraz relację z naszego mobilnego studia. Całe wydarzenie będzie można oglądać w telewizji WP ze strony głównej Wirtualnej Polski, a także w kanale WP nadawanym w naziemnej telewizji cyfrowej (MUX8) oraz w wybranych sieciach kablowych – poinformował na konferencji Wojciech Pawlak, Prezes telewizji WP. Transmisja rozpocznie się o godz. 19:00 i potrwa do 1:00 w nocy.

Czas podsumowań

Koniec roku ESK oznacza także moment podsumowań. Między listopadem a grudniem odbędzie się kilka spotkań podsumowujących programy ESK, otwartych dla wszystkich chętnych, którzy chcą o kulturze rozmawiać. - Za nami spotkanie dotyczące Koalicji miast dla kultury i publikacja raportu „Efekt ESK w PL”, a przed nami podsumowanie rocznego projektu badawczego „Kultura małych i średnich miast” w Pieszycach na Dolnym Śląsku, dwie duże konferencje Miasta przyszłości (25-28 listopada), podsumowanie programu Wrocław – Wejście od Podwórza (29 listopada-1 grudnia), międzynarodowe spotkanie dotyczące programów rezydencyjnych w ramach A-i-R Wro (29 listopada-1 grudnia) – mówi Dominika Kawalerowicz, kierowniczka działu programowego ESK Wrocław 2016. To dopiero początek podsumowań. Wiele programów Europejskiej Stolicy Kultury rozpisanych zostało na kilka lat realizacji, a ich długofalowe skutki poznamy i ocenimy dopiero z czasem.

