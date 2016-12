Festiwal Przyjaźni we Wrocławiu. OCN, Raz Dwa Trzy i Lech Janerka

Dzielili scenę z największymi gwiazdami muzyki, mają za sobą nagranie siedmiu albumów, zmianę nazwy w szczytowym okresie popularności oraz próby zawojowania zagranicznych scen. Zespół OCN (do 2013 roku Ocean) w tym roku obchodzi 15. rocznicę swojej działalności. Ten jubileusz stał się okazją do zebrania na jednej scenie wykonawców, których niezależne od odległych światów muzycznych, połączyła przyjaźń. W Hali Orbita zagrają jubilaci wraz z Lechem Janerką, grupami Raz Dwa Trzy, Happysad, Muchy. Podczas Festiwalu Przyjaźni spotkamy się też z Moniką Borzym, Olafem Deriglasoffem oraz Tomaszem „Miodu” Mioduszewskim. Tym pełnym muzycznych wrażeń wydarzeniem, 15 grudnia rozpocznie się Weekend Zamknięcia Programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Zespół OCN jeszcze jako Ocean powstał we Wrocławiu w 2001 roku. Grupa ma na swoim koncie ponad 800 koncertów, siedem płyt oraz nominacje do nagrody Fryderyka. Pierwszą płytę pod szyldem OCN wyprodukował laureat Grammy, Vance Powell (min. The White Stripes, The Raconteurs, Kings Of Leon, The Dead Weather). Zespół w tym czasie wystąpił m.in. na Reeperbahn Festival w Hamburgu, Sziget Festival w Budapeszcie, na festiwalu w Jarocinie oraz na Orange Warsaw Festival, gdzie jako jedyny polski zespół otwierał wyprzedany koncert Beyonce. W ubiegłym roku grupa wydała doskonale przyjęty przez słuchaczy album „Demon i karzeł”. Pierwsze trzy single z płyty dotarły na szczyt rockowych list przebojów. Przez cały luty i marzec 2016 roku OCN pojawił się w największych krajowych klubach i halach na wspólnej trasie z zespołem Happysad. W czerwcu 2016 roku swoją premierę miał singiel „Migotanie” z gościnnym udziałem Skubasa oraz Jamala. Piosenka przez ponad miesiąc okupowała pierwsze miejsca listy największej ogólnopolskiej stacji z muzyką rockową. W sierpniu 2016 roku OCN wystąpił na organizowanym w ramach ESK Wrocław 2016 festiwalu Capital of Rock, gdzie zagrał u boku takich gwiazd, jak Rammstein, Limp Bizkit czy Gojira. Z kolei we wrześniu grupa otworzyła polski koncert Kings Of Leon. Po intensywnym sezonie letnim nadeszła pora na niezwykły, jubileuszowy koncert we Wrocławiu – macierzystym mieście zespołu.

Raz, Dwa, Trzy... i Lech Janerka

Do udziału w urodzinowym koncercie OCN zaprosił przyjaciół, a tak się złożyło, że wszyscy są znakomitymi artystami. 15 grudnia w Hali Orbita pojawią się tak legendarni wykonawcy jak Lech Janerka i grupa Raz Dwa Trzy. Zagrają też rówieśnik OCN-u, czyli zespół Happysad oraz poznańskie Muchy. Swój udział w koncercie potwierdzili także Monika Borzym, Olaf Deriglasoff oraz lider zespołu Jamal - Tomasz „Miodu” Mioduszewski. To jednak nie koniec niespodzianek i unikatowych interakcji planowanych dla słuchaczy na ten wieczór!

Festiwal Przyjaźni jest jednym z kilkudziesięciu wydarzeń Weekendu Zamknięcia Programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. W dniach 15-18 grudnia mieszkańcy i goście będą mogli wziąć udział w niezwykłych spektaklach, widowiskach, wystawach i koncertach. Przed nami wielki performance Niebo (16, 17 grudnia) w Hali Stulecia, premiera opery „Trubadur” w Operze Wrocławskiej oraz cały weekend bezpłatnych wystaw we wrocławskich galeriach sztuki i muzeach.

Festiwal Przyjaźni

15 grudnia - Hala Orbita

Ul. Wejherowska 34, Wrocław