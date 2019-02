„Taka będzie kolejność w majowych wyborach”. Premier o Koalicji Polskiej i Europejskiej

Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął przemówienie od przywołania sukcesu polskich koszykarzy, którzy w piątek po 52 latach zdobyli historyczny awans na Mistrzostwa Świata. – Gdy myślę, co przed nami, to mam w głowie, że to taki mecz – pierwsza połowa za nami, ale byśmy odnieśli zwycięstwo, musimy wygrać w wyborach, żeby wejść na fali w drugą kadencje. Ona pozwoli zachować kierunek, realizować obietnice, o których mówił pan prezes – powiedział premier.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że droga, którą zmierza PiS, została wytyczona już w latach 90. przez Porozumienie Centrum po rząd Jana Olszewskiego i czasy obecne. – Jaka ma być Polska? Pytał premier. To pytanie rozstrzyga się właśnie teraz – zaznaczył Morawiecki. Premier podkreślił, że mottem programu PiS jest praca dla Polski.

Europa według PiS

Zdaniem szefa rządu już wybory do PE są wyborami o zmianę w Polsce. – Jak najbardziej: musimy wygrać te wybory, by móc dalej zmieniać Polskę. Polska przecież od 1000 lat jest w Europie, tworzy ją i kształtuje. To my jesteśmy Europejczykami. Budujemy Europę i jej przyszłość – wskazał. Morawiecki zaznaczył, że są tacy, którzy chcą europejskość zawłaszczyć. – Ale my wiemy, że Europa nie oznacza pozamykanych posterunków policji, pustych kościołów czy ulic – wskazał. Jak dodał, Europa według PiS to zasobne portfele i wyższe zarobki na poziomie europejskim. Morawiecki podkreślił, że jego ugrupowanie na forum PE będzie toczyć walkę o polską klasę średnią. – I my mamy reprezentację, która będzie w PE skutecznie walczyć o nasze interesy. Mamy jedynki, na czele z premier Beatą Szydło – mówił.

Morawiecki: Są w Polsce dwie partie

Premier Morawiecki stwierdził, że „to dobrze” , że powstała Koalicja Europejska. – Bo to pokazuje, że są w Polsce dwie partie. Partia, która chce zmiany władzy i partia, która chce zmieniać Polskę na lepsze – zaznaczył. – Koalicja Europejska... Szkoda, że nie koalicja polska... – dywagował premier. – Ale może i dobrze, bo tutaj na sali siedzi Koalicja Polska. Bo wiemy, jaka powinna być kolejność: najpierw Koalicja Polska, później Koalicja Europejska. I taka będzie kolejność w majowych wyborach – stwierdził Morawiecki. Premier zaznaczył, że różnorodność wewnątrz Koalicji Europejskiej powoduje, że jej przedstawiciele mogą się w PE „rozpierzchnąć” między różne frakcje.

„Wiemy, jak rozwijać Polskę”

Morawiecki dodał, że droga PiS do Parlamentu Europejskiego prowadzi przez wzrost poziomu życia Polaków. – Miało się nie udać, ale pokazaliśmy, że wiemy, jak rozwijać Polskę. Dla dobra wszystkich i dla dobra polskiej gospodarki – zaznaczył. Premier apelował o odpowiedź o pytania na to, czym powinna być wolność. – Czy wolność to otwarcie dróg dla młodych ludzi, czy wolność do wyjazdu za granicę do pracy, czy tworzenia tutaj miejsc pracy. Dla mnie to oczywiście to drugie – zapewnił Morawiecki. Premier podkreślił, że program PiS na najbliższe lata, o czym mówił prezes partii, to rodzina, rozwój, klasa średnia. – I to program, który stoi na fundamencie wiarygodności – dodał.

„Chcemy gonić Europę”

Premier wyliczał następnie obietnice, których opozycja nie zrealizowała w trakcie swoich rządów, a wdrożył je PiS. Szef rządu wspomniał m.in. o wyprawce dla dzieci, wsparciu dla rodzin, e-administracji. – Chcemy gonić Europę w jej zarobkach, jej infrastrukturze i dobrobycie. Wiem, co mówię. Wiem, jak to zrobić – zapewnił Morawiecki. I zapowiedział, że postulaty, które przedstawił prezes PiS, zostaną zrealizowane. Od kwietnia – odbudowa połączeń PKS, od maja – „trzynastka” dla emerytów, a od lipca – rozszerzenie programu 500+ tak, by świadczenie było przyznawane już na pierwsze dziecko. Morawiecki zaznaczył, że program ma zostać sfinansowany poprzez dalsze usprawnienie rozwoju gospodarczego, zmniejszenie biurokracji i dalsze uszczelnianie systemu podatkowego.

Premier: To fundamentalnie ważne wybory

– Przyszłości Polski nie buduje się poprzez zamianę złotówek na euro, czy sprowadzanie zagranicznych tramwajów. Buduje się ją poprzez zapewnianie pracy tutaj – mówił premier. – Musimy wygrać wybory europejskie dla Polski. To są fundamentalnie ważne wybory – stwierdził na zakończenie Morawiecki, przywołując otwierające jego przemówienie porównanie do meczu. – Nie było tak ważnego wyboru przez ostatnich 30 lat, jak te wybory. Musimy zwyciężyć! – mówił.