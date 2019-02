Szydło: Jesteśmy zgraną drużyną. Wiemy, że nie możemy zmarnować waszego zaufania

– Jestem tutaj znowu razem z wami, jak cztery lata temu, żeby razem stworzyć po raz kolejny biało-czerwoną drużynę – zaczęła Beata Szydło swoje przemówienie. – Wierzę w to głęboko, że razem damy radę – dodała. – To moment szczególny. Wy dzisiaj macie prawo rozliczyć nas z naszych deklaracji. Możecie też zastanowić się, czy w czasie naszych rządów wasze życie zmieniło się na lepsze. Pokazaliśmy i udowodniliśmy, że dajemy radę, nawet wtedy, gdy jest bardzo trudno. Robimy to dla was i razem z wami – mówiła polityk do zgromadzonych.

Beata Szydło podczas swojego wystąpienia opisała stan Polski za rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. – Brak pracy, niskie zarobki, dramatyczne wybory emerytów, którzy musieli decydować, czy kupić jedzenie czy leki, likwidowanie linii kolejowych, połączeń autobusowych – wymieniała. – Taka Polskę zostawili. »Ciężko jest związać koniec z końcem. Nie ma szans na lepsze życie« – to słyszeliśmy od was. Te wasze słowa, wasze troski i wasze nadzieje stały się podstawą programu PiS i naszego rządu – stwierdziła Szydło.

Program 500+

Polityk dodała, że wielkim sukcesem rządu jest wprowadzenie programu 500+. – Przywrócił godność polskim rodzinom. Otworzył przed dziećmi nowe szanse. Stal się wspaniałym kołem zamachowym polskiej gospodarki. – powiedziała. Szydło przypomniała także słowa polityków związanych z PO, którzy twierdzili, że nie ma środków na realizację opisywanego programu socjalnego. Była premier zaznaczyła, że ma świadomość, że środki z programu „są dobrze wykorzystywane”. – Wiem, że dzięki temu posyłacie dzieci na dodatkowe zajęcia, że wiele dobrego dzieje się w waszych rodzinach – powiedziała Beata Szydło. – Chcemy wam pomagać – dodała. Polityk PiS-u mówiła także, że otrzymywała listy z prośbą o rozszerzenie programu 500+, co dzisiaj zadeklarował Jarosław Kaczyński.

Szydło powiedziała również, gdzie powstają postulaty programowe ugrupowania. – Wiecie, gdzie narodził się pomysł na 500+? Tam, gdzie rodzą się najlepsze pomysły – na Nowogrodzkiej – stwierdziła. – Jesteśmy zgraną drużyną. Wiemy, ze nie możemy zmarnować kapitału, który mamy – waszego zaufania – dodała. Szydło odniosła się również do deklaracji Jarosława Kaczyńskiego, który podczas konwencji mówił o „trzynastce” dla emerytów. – Prezent od Jarosława Kaczyńskiego dla emerytów będzie wynagrodzeniem wszystkich trudów dla tej grupy wiekowej – stwierdziła.

Obrazek od Emilki

– Na zakończenie mam niespodziankę. Ten obrazek namalowała Emilka i podarowała mi, kiedy ruszaliśmy w kampanijną podróż. Ten obrazek ma szczególną moc. Przyniósł nam szczęście, zwyciężyliśmy. Starsza o 4 lata Emilka jest dzisiaj z nami – powiedziała Beata Szydło, prezentując obrazek z własną podobizną. Mama dziewczynki w krótkiej wypowiedzi przyznała, że zmiany wprowadzone przez PiS poprawiły standard życia wielu rodzin.

