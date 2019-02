Konwencja PiS. „Gdzie powstają najlepsze pomysły? Na Nowogrodzkiej”

Beata Szydło podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości powiedziała, gdzie powstają postulaty programowe ugrupowania. – Wiecie, gdzie narodził się pomysł na 500+? Tam, gdzie rodzą się najlepsze pomysły – na Nowogrodzkiej – stwierdziła. – Jesteśmy zgraną drużyną. Wiemy, że nie możemy zmarnować kapitału, który mamy – waszego zaufania – dodała.

Konwencja PiS

– Jestem tutaj znowu razem z wami, jak cztery lata temu, żeby razem stworzyć po raz kolejny biało-czerwoną drużynę – zaczęła Beata Szydło swoje przemówienie. – Wierzę w to głęboko, że razem damy radę – dodała. – To moment szczególny. Wy dzisiaj macie prawo rozliczyć nas z naszych deklaracji. Możecie też zastanowić się, czy w czasie naszych rządów wasze życie zmieniło się na lepsze. Pokazaliśmy i udowodniliśmy, że dajemy radę, nawet wtedy, gdy jest bardzo trudno. Robimy to dla was i razem z wami – mówiła polityk do zgromadzonych.

Beata Szydło podczas swojego wystąpienia opisała stan Polski za rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. – Brak pracy, niskie zarobki, dramatyczne wybory emerytów, którzy musieli decydować, czy kupić jedzenie czy leki, likwidowanie linii kolejowych, połączeń autobusowych – wymieniała. – Taka Polskę zostawili. »Ciężko jest związać koniec z końcem. Nie ma szans na lepsze życie« – to słyszeliśmy od was. Te wasze słowa, wasze troski i wasze nadzieje stały się podstawą programu PiS i naszego rządu – stwierdziła Szydło.

Beata Szydło wystąpiła po prezesie Prawa i Sprawiedliwości Jarosławie Kaczyńskim i premierze Morawieckim.

