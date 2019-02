PO pyta PiS o wybory do PE. „Czy jesteście za wyjściem Polski z Unii Europejskiej?”

Wicepremier Beata Szydło, która będzie ubiegać się o mandat w wyborach do Parlamentu Europejskiego, podczas konferencji prasowej zadała kilka pytań Koalicji Europejskiej. – Proszę o konkretne odpowiedzi polityków: SLD, PO, PSL, Nowoczesnej, tych wszystkich, którzy dzisiaj ramię w ramię maszerują w Koalicji Europejskiej: czy poprzecie program 500 plus dla każdego dziecka, czy poprzecie trzynastą emeryturę dla rencistów i emerytów, czy poprzecie wreszcie zerowy PIT dla ludzi do 26 roku życia? – pytała była szefowa polskiego rządu.

„To coś dużo poważniejszego niż ewakuacja skompromitowanych polityków PiS”

– To była inauguracja kampanii wyborczej PiS-u. Swoją drogą to ciekawe, że twarzą tej kampanii jest osoba, która dziś zadaje pytania politykom opozycji, a sama przez rok nie potrafiła wytłumaczyć, co jako wicepremier robi i za co bierze pieniądze podatników. Nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie znalazła czasu, żeby przyjść do Sejmu i spotkać się z protestującymi osobami z niepełnosprawnością. Nie potrafiła również powiedzieć, co stało się z nagrodami, które przyznała bezprawnie ministrom swojego rządu, do kogo trafiły te sumy i dlaczego nie zostały zwrócone do budżetu. Beata Szydło jako pierwszy premier przyznała sama sobie nagrodę, która jej się nie należała. Trudno o lepszy przykład kompromitacji tej formacji politycznej – ocenił rzecznik PO, Jan Grabiec dodając, że „wybory do PE to coś dużo poważniejszego niż ewakuacja skompromitowanych polityków PiS”. – To kwestia zasadniczych dla Polski spraw, dlatego formułujemy pytania, na które PiS będzie musiało w tej kampanii wyborczej odpowiedzieć i od których z pewnością nie ucieknie – dodał.

– Można powiedzieć, że hasło kampanii, które pojawi się na PiS-owskich billboardach to słynne 27:1. To jest symbol polityki europejskiej PiS-u. Trzeba powiedzieć bardzo jasno, że bez obecności w Unii Europejskiej każda inicjatywa Polska jest zagrożona. Trzeba zadać sobie jedno, fundamentalne pytanie. Czy Polska ma być w Unii Europejskiej, czy ma ją opuścić. Dziś na czele bloku antyeuropejskiego stoi PiS razem z narodowcami – ocenił Cezary Tomczyk.

Podczas konferencji prasowej poseł sformułował także pięć pytań do Jarosława Kaczyńskiego oraz PiS: