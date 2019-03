„Nasza rola będzie ojcowska”. Marek Jakubiak o umowie z Januszem Korwin-Mikkem

W środę pojawiła się informacja, że Federacja dla Rzeczypospolitej Marka Jakubiaka dołączyła do Koalicji ProPolskiej tworzonej przez środowiska skupione wokół Janusza Korwin-Mikkego, Grzegorza Brauna, Kai Godek, Piotra Liroya-Marca i narodowców.

W programie „Polityka na ostro” na antenie Polsat News Jakubiak zadeklarował, że wspólnym postulatem Konfederacji jest „Europa ojczyzn” . – To znaczy państw niezależnych, państw, które są narodowe, które są częścią składową Europy – z własną polityką, nawet monetą. To znaczy, że złotówki nie oddamy – zapowiedział Marek Jakubiak. Stwierdził przy tym, że euro to „jedna wielka piramida finansowa” .

Lider Federacji dla Rzeczypospolitej zdradził, że wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego z dziesiątego miejsca na liście w Warszawie. – Z Januszem Korwin-Mikkem tak się umówiliśmy, że my, jako seniorzy, będziemy wspierać młodzież z tylnych siedzeń, a więc ostatnich miejsc. Nasza rola będzie ojcowska, w wypychaniu młodzieży – wyjaśnił Jakubiak. Jak dodał, listy jeszcze nie są gotowe, ale on już nie zmieni swojego miejsca.

