Konwencja regionalna PiS. Kaczyński: Trzeba gryźć trawę. Trzeba zwyciężać

– Dwa tygodnie temu na konwencji w Warszawie mówiłem że te wybory – wybory w dwóch turach – do PE i parlamentu polskiego to w gruncie rzeczy jedne wybory, a stawką jest przyszłość Polaków i Polski – powiedział Jarosław Kaczyński. Polityk stwierdził, że jeżeli wygra opozycja, „będzie gorzej niż było”.

– My wierzymy w Polaków, wierzymy w Polskę – stwierdził. – Nasi przeciwnicy atakują naszą politykę społeczną i co gorsza atakują rodziny, atakują nawet dzieci – powiedział Jarosław Kaczyński. – Mówią, że to rozdawnictwo. (…) Ubóstwo poniża, a w wielu wypadkach odbiera także godność. To zjawisko zdołaliśmy ograniczyć i będziemy nadal ograniczali. Przywrócenie godności Polaków jest naszym celem – podkreślał prezes Prawa i Sprawiedliwości. – Inwestujemy w rodziny, bo rodzina jest podstawową komórką społeczną – dodał polityk. Jarosław Kaczyński stwierdził, że program jego ugrupowania jest „odważny i realny”.

Atak na rodzinę, na dzieci

Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił również o zagrożeniu, jakim jest atak na rodzinę, na dzieci. Polityk negatywnie ocenił „wczesną seksualizację dzieci”. Krytycznie ustosunkowywał się również do „podważania tożsamości chłopców i dziewczynek”. – Prawo i Sprawiedliwość jest tolerancyjne. Tolerancja to zgoda na odmienność w różnych dziedzinach – powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. – Trzeba walczyć. Trzeba gryźć trawę. Trzeba zwyciężać – powiedział, odnosząc się do wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w maju.

Czytaj także:

Konwencja regionalna PiS. Z udziałem Kaczyńskiego i Morawieckiego