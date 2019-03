Kto będzie jedynką na listach KE do PE? Grzegorz Schetyna ujawnił kilka nazwisk

Grzegorz Schetyna był gościem dzisiejszego wydania „Faktów po Faktach” w TVN24. Polityk skomentował wyniki sondażu przeprowadzonego przez Kantar Millward Brown dla „Gazety Wyborczej”. Z badania wynika, że Koalicja Europejska (35 proc.) wygrywa z PiS (33 proc.) w wyborach do Parlamentu Europejskiego. – Mam poczucie wielkiej odpowiedzialności. Wszyscy odłożyliśmy fragmenty naszej politycznej suwerenności, by znaleźć porozumienie. Spieraliśmy się, różniliśmy się i nadal różnimy, ale łączy nas szacunek do praworządności, wolności, konstytucji i do Europy – powiedział Schetyna.

Grzegorz Schetyna mówił o liderach list Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się już 26 maja. Polityk stwierdził, że chce zaproponować Ewie Kopacz start z jedynką z Wielkopolski. Jerzy Buzek ma zostać liderem na Śląsku, a Włodzimierz Cimoszewicz w Warszawie.

Bieżąca polityka

Grzegorz Schetyna w programie TVN24 złożył także pewną deklarację nauczycielom, którzy domagają się podwyżek. – Obiecuję nauczycielom 1000 zł podwyżki, jeżeli ta sprawa nie zostanie załatwiona do wyborów. Te pieniądze muszą się znaleźć w budżecie – zapowiedział polityk.

W „Faktach po Faktach” poruszona została również kwestia podpisanej przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego deklaracji LGBT+. Schetyna stwierdził, że „Kaczyński szuka wroga w LGBT”. – Będziemy bronić polskiej szkoły, polskich dzieci. Będziemy mówić o zagrożeniu pedofilią, po to jest ta deklaracja – powiedział.