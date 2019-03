„Fakt”: Kaczyński chce, by Fotyga była kandydatką na komisarza KE

Była minister spraw zagranicznych to, według „Faktu” faworytka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Po wyborach do Parlamentu Europejskiego, to właśnie ona ma zostać zgłoszona do jednego ze stanowisk w Komisji Europejskiej.

Na giełdzie nazwisk znajdują się jednak także inne nazwiska. Choć Fotyga wydaje się być faworytką, w kręgu zainteresowań PiS są także Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Legutko, Jacek Saryusz-Wolski czy Konrad Szymański. Dziennikarze skreślają za to szanse Beaty Szydło i Adama Bielana, o których spekulowało się w ostatnich tygodniach.

Do tej pory stanowiska komisarzy piastowały w Unii dwie Polki: Danuta Huebner i Elżbieta Bieńkowska. W Komisji Europejskiej mieliśmy też Janusza Lewandowskiego i Pawła Sarneckiego.