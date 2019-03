Najnowszy sondaż. PiS deklasuje rywali. Wiosna z największym spadkiem poparcia

Gdyby wybory odbyły się w marcu, na PiS zagłosowałoby 43,9 proc. uprawnionych obywateli. To wzrost o blisko 4 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Wzrost o 4,3 pkt proc. notuje także Platforma Obywatelska. Ugrupowanie Grzegorza Schetyny cieszy się obecnie poparciem 19,7 proc. głosujących, podczas gdy miesiąc temu było to 15,4 proc.

Na granicy progu wyborczego balansuje ruch Kukiz'15. Formacja Pawła Kukiza w najnowszym sondażu CBOS zdobyła 4,9 proc. głosów. Miesiąc wcześniej kukizowcy mogli liczyć na 5,4 proc. poparcia. Duży spadek zaliczyła Wiosna. W lutym swój głos na partię Roberta Biedronia gotowych było oddać 10,2 proc. Polaków. Miesiąc później poparcie dla projektu byłego prezydenta Słupska zadeklarowało już tylko 3,9 proc. badanych, co oznacza spadek o 6,3 pkt proc.. Spadek notowań dotknął także Polskie Stronnictwo Ludowe. W lutym PSL cieszył się poparciem 4,8 proc. ankietowanych, podczas gdy w marcu było to już zaledwie 3,5 proc.