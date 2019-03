Beata Szydło o starcie do europarlamentu: To nie emerytura

– Jutro w Krakowie ogłaszam listę małopolsko-świętokrzyską do Parlamentu Europejskiego na konferencji prasowej i mogę zdradzić, że na trzecim miejscu tej listy jest Patryk Jaki – powiedziała Beata Szydło w „Porannej rozmowie” RMF FM. Była premier polskiego rządu mówiła także o własnym starcie w wyborach do PE. – To absolutnie nie jest emerytura. Myślę, że teraz jest czas na Parlament Europejski, po to żeby, jak mówi mój kolega Joachim Brudziński, zdobyć kolejne szlify i umiejętności i potem móc jeszcze lepiej pracować w polskiej polityce – powiedziała. Szydło zaznaczyła również, że jeśli zostanie europosłem, wciąż będzie aktywna w polskiej polityce.

Program „Mieszkanie Plus”

Beata Szydło w „Porannej rozmowie” RMF FM mówiła także o realizacji programu „Mieszkanie Plus”. – Program jest cały czas realizowany. Też życzyłabym sobie, żeby tych mieszkań w tym momencie było więcej, ale proszę zwrócić uwagę, że my ruszaliśmy z zupełnie nowym programem mieszkaniowym, programem, który był obliczony na rzeczywiście jego upowszechnienie i w tym momencie możemy powiedzieć tak: jest realizowany i zapewne będzie dalej kontynuowany – skomentowała.

Rafał Bochenek w PGNiG

Robert Mazurek zapytał Beatę Szydło, czy „załatwiła posadę Rafałowi Bochenkowi”, który został dyrektorem marketingu w PGNiG. – Rafał Bochenek przeszedł rozumiem proces konkursowy i został przyjęty, dlatego że jest osobą kompetentną – odpowiedziała. Przypomnijmy – gdy Beata Szydło była premierem, Rafał Bochenek pełnił funkcję rzecznika rządu.

