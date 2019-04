Były polityk PSL o kolegach: Potrafią tak się ustawić, żeby dobrze dobrać się do stanowisk

– Uważam, że homoseksualizm nie powinien być w żaden sposób promowany. Ponieważ żeby państwo się rozwijało i rodzina była zdrowa, powinny być pokazywane wzorce, które są naturalne dla mężczyzny i kobiety – stwierdził Świerzyński pytany o to, czy jest homofobem. Pytany o to, czy na jego poglądy może mieć wpływ incydent z dzieciństwa, lider Bayer Full potwierdził. – Tak, ponieważ uważam, że wykorzystanie małego chłopca przez dorosłego mężczyznę to pedofilia. Proszę mi pokazać, gdzie jest rozróżnienie między pedofilią a homoseksualizmem – powiedział do dziennikarki Świerzyński i dowodził, że takiego nie ma.

– Ja stanę i będę z każdym rozmawiał na ten temat. Proszę mi pokazać różnicę. Bo nie ma. Żadnej różnicy nie ma – mówił muzyk. Prowadząca program Ewa Bugała ostro sprzeciwiła się jego słowom, wyjaśniając, że w przypadku homoseksualistów chodzi o dwóch mężczyzn, natomiast pedofilia występuje, gdy dziecko jest ofiarą przemocy seksualnej ze strony dorosłej osoby.

Dlaczego rozwód z PSL?

Świerzyński pytany był także o wypowiedź Jarosława Kalinowskiego, który zasugerował, że PSL może poprzeć legalizację związków partnerskich (co przez prowadzącą zostało przedstawione jako „legalizacja związków homoseksualistów – red.). – Trzy razy słuchałem tego i nie wierzyłem własnym uszom. Wiem, dlaczego wyszedłem z PSL-u i to mnie tylko utwierdziło, że dobrze zrobiłem – stwierdził Świerzyński. – Nie można być takim obojnakiem. Trochę w ciąży i trochę nie. Konkretnie proszę powiedzieć, czy PSL jest za związkami partnerskimi – postulował.