Wybory do PE 2019. Najważniejsze informacje dotyczące głosowania

Obywatele UE wybiorą swoich przedstawicieli do PE między 23 a 26 maja. Pod koniec lutego prezydent Andrzej Duda podpisał porozumienie, zgodnie z którym wybory do PE w Polsce odbędą się między godziną 7 a 21 w niedzielę 26 maja. Od 25 maja od północy będzie obowiązywać cisza wyborcza.

Wybory do PE - ilu europosłów wybieramy?

Polska wybierze 52 eurodeputowanych w przypadku brexitu, natomiast jeśli Wielka Brytania pozostanie w UE, wówczas będziemy mieć w PE 51 przedstawicieli. Jest to 5. pod względem liczebności reprezentacja w PE.

Wybory do PE - gdzie głosować?

Wyborcy w Polsce głosują w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu ich stałego zameldowania. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje do wiadomości wyborców najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania. Obywatele polscy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są z urzędu wpisywani do rejestru wyborców. Spis wyborców jest sporządzany na podstawie rejestru wyborców.

Wybory do PE - głosowanie korespondencyjne

Głosowanie korespondencyjne jest możliwe tylko i wyłącznie dla wyborców niepełnosprawnych, którzy mają potwierdzony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (prawo to dotyczy wyłącznie osób głosujących w stałych obwodowych komisjach wyborczych na terytorium Polski). Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca musi zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać:

nazwisko i imię (imiona)

imię ojca

datę urodzenia

numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego

oświadczenie o wpisaniu tego wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie

oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie

wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.



Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, pakiet wyborczy. Po wypełnieniu karty do głosowania wyborca wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą

zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem

o osobistym i tajnym oddaniu głosu, które otrzymał w pakiecie wyborczym, i przesyła ją do właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Wybory do PE - głosowanie przez pełnomocnika

Głosowanie przez pełnomocnika umożliwione jest wyborcom niepełnosprawnym o potwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 75 lat. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Wybory do PE - czy obcokrajowcy mogą głosować w Polsce?

Każdy obywatel UE spełniający określone warunki ma prawo do głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W Polsce obywatele Unii Europejskiej stale zamieszkujący na obszarze gminy i uprawnieni do korzystania z praw wyborczych w Polsce wpisywani są do rejestru wyborców, części B. Wpis do rejestru wyborców obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim następuje na jego wniosek złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania. Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku. Tak jak obywatel polski, również obywatel innego państwa UE może złożyć do urzędu gminy, najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie do głosowania.

Wybory do PE - czy Polacy mogą głosować w innych krajach UE?

Jeśli obywatel Polski mieszka w innym kraju UE, może głosować na kandydatów startujących w wyborach w Polsce albo wziąć udział w wyborach w kraju przyjmującym i głosować na kandydatów startujących w wyborach w tym kraju. Głos można jednak oddać tylko raz. Wyborca przebywający w innym kraju UE, posiadający ważny polski paszport lub dowód osobisty może głosować na kandydatów startujących w wyborach w Polsce. Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać:

nazwisko i imię (imiona)

imię ojca

datę urodzenia

numer ewidencyjny PESEL

oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą

numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, a także miejsce i datę jego wydania (w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi - numer innego ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także miejsce i datę jego wydania)

miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą).



Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów.