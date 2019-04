Wybory do PE 2019. Jak wygląda podział mandatów i okręgów wyborczych w Polsce?

Obywatele UE wybiorą swoich przedstawicieli do PE między 23 a 26 maja. Pod koniec lutego prezydent Andrzej Duda podpisał porozumienie, zgodnie z którym wybory do PE w Polsce odbędą się między godziną 7 a 21 w niedzielę 26 maja. Od 25 maja od północy będzie obowiązywać cisza wyborcza.

Wybory do PE - ilu europosłów wybieramy?

Jeśli brexit dojdzie do skutku do czasu głosowania, wówczas obywatele wszystkich państw UE wybiorą 705 europosłów. Dotychczasowa liczba eurodeputowanych z Wielkiej Brytanii została podzielona - 27 mandatów zostało rozdzielonych między państwa członkowskie - Polska zyskała jeden mandat więcej, natomiast pozostałe 46 jest przeznaczone dla ewentualnego ponadnarodowego okręgu wyborczego, który może powstać w przyszłości lub możliwego przyszłego rozszerzenia.

Polska wybierze 52 eurodeputowanych w przypadku brexitu, natomiast jeśli Wielka Brytania pozostanie w UE, wówczas będziemy mieć w PE 51 przedstawicieli. Jest to 5. pod względem liczebności reprezentacja w PE. Jako pierwsza zagłosuje Holandia -23 maja. Najdłużej będą głosować Włosi - do 26 maja do godziny 23. W niektórych krajach UE m.in. Belgii, Bułgarii czy na Cyprze głosowanie w wyborach jest obowiązkowe.

Wybory do PE - okręgi wyborcze w Polsce

Ordynacja dzieli kraj na trzynaście wielomandatowych okręgów wyborczych. Brak przydziału określonej liczby mandatów poszczególnym okręgom sprawia, że możliwa jest sytuacja, w której ze względu na niską frekwencję w danym okręgu oraz odpowiedni rozkład głosów na poszczególne listy wyborcze, w danym okręgu nie zostanie wybrany żaden deputowany

NUMER

OBSZAR

Okręg nr 1

województwo pomorskie

Okręg nr 2

województwo kujawsko-pomorskie Okręg nr 3

województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie Okręg nr 4

Warszawa z 8 powiatami województwa mazowieckiego

Okręg nr 5

4 miasta na prawach powiatu i 29 powiatów województwa mazowieckiego Okręg nr 6

województwo łódzkie Okręg nr 7

województwo wielkopolskie

Okręg nr 8

województwo lubelskie Okręg nr 9

województwo podkarpackie Okręg nr 10

województwo małopolskie i świętokrzyskie Okręg nr 11

województwo śląskie

Okręg nr 12

województwo dolnośląskie i opolskie Okręg nr 13

województwo lubuskie i zachodniopomorskie

Wybory do PE - podział mandatów

W przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego w podziale mandatów będą brały udział komitety wyborcze, które w skali kraju przekroczyły 5 proc. głosów. Zgodnie z prawem UE, we wszystkich państwach członkowskich musi być stosowany proporcjonalny system wyborczy, który polega na podziale mandatów odpowiednio do liczby głosów zebranych przez poszczególne partie. W Polsce obowiązuje system proporcjonalny z głosem preferencyjnym, tj. wyborca oddaje głos na konkretnego kandydata z danej listy wyborczej. Kandydat, który z danej listy wyborczej otrzyma największą liczbę głosów, ma pierwszeństwo w ostatecznym podziale mandatów.

Specyfiką wyborów do Parlamentu Europejskiego jest, iż poszczególnym okręgom nie jest przydzielona z góry liczba mandatów do obsadzenia. Wpływ na to ma frekwencja wyborcza. Może się zdarzyć, że przy niskiej frekwencji w danym okręgu żaden z kandydatów nie uzyska mandatu.

