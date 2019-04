Konwencja Koalicji Europejskiej. „PiS nie ma koncepcji dla Polski. Ma pełne kompleksów instynkty”

12:35 Zakończyła się konwencja Koalicji Europejskiej w Warszawie. Dziękujemy za śledzenie relacji! 12:32 Czas na pamiątkowe zdjęcie



https://twitter.com/PSL_Malopolska/status/1114477455073521664 12:29 - Od 1989 roku realizujemy marzenia pokoleń Polaków. Jesteśmy w NATO i UE, ale dzisiaj stają przed nami nowe wyzwania - podkreśka Jerzy Buzek. 12:20 - Tu jest najlepsza reprezentacja Polski na mecz 26 maja i liczę, że go wygramy - mówi były piłkarz Tomasz Frankowski 12:18 Róża Thun zaprosiła do debaty przedwyborczej Beatę Szydło. - Niech się zmierzy liderka listy Zjednoczonej Prawicy z liderką listy Koalicji Europejskiej - apeluje



https://twitter.com/POMalopolska/status/1114471233851146241 12:13 Konwencję skomentował Lech Wałęsa



https://twitter.com/PresidentWalesa/status/1114461201176645632 12:09 - Na tej scenie wspólna orkiestra europejskiej i polskiej nadziei zagra po to, byśmy znów byli dumni z naszego kraju - mówi Janusz Lewandowski 12:04 - Wiele się tutaj mówi o PiS-ie, ale o PiS-ie tutaj nie warto mówić. Mamy wspaniałą deklarację programową i skupmy się na pozytywnym przekazie. Tego potrzebują Polacy - stwierdza Janina Ochojska 11:59 - Powstanie Koalicji Europejskiej musiało być dla PiS przykrą niespodzianką - mówi Marek Belka 11:56 Radosław Sikorski mówi o rocznicy wyborów 4 czerwca. Przypomina, że w 2014 roku tego dnia do Polski przyjechało wielu światowych przywódców m.in. prezydent USA Barack Obama. - Wyobraźmy sobie jak to będzie wyglądało w tym roku. Nikt nie przyjedzie, historię fałszują. Administracyjnymi sztuczkami próbują nam uniemożliwić świętowanie - ocenia były szef MSZ 11:54 Głos zabiera Jarosław Kalinowski. - Od 15 lat jesteśmy członkami Unii Europejskiej. To jeden z najlepszych, a może najlepszy okres w historii Unii Europejskiej. To dla nas strefa bezpieczeństwa i rozwoju. Jesteśmy szczęściarzami, pierwszym pokoleniem od 1000 lat w Polsce, które nie doświadczyło wojny. UE powstała, by okropieństwa I i II wojny światowej się nie powtórzyły - stwierdza polityk PSL. 11:51 Tymczasem w mediach społecznościowych KE pojawiło się nagranie sondy ulicznej - co Polacy myślą o Koalicji Europejskiej



https://twitter.com/KEuropejska/status/1114465616730251264 11:47 - Dzisiaj Polska i UE są w potrzebie. Polska z przyczyn nam dobrze znanych. Unia, bo świat burzliwie się zmieniający, dostarcza nowych wyzwań. Ale pojawili się też wrogowie integracji, którzy chcą rozsadzać Unię od środka - mówi Włodzimierz Cimoszewicz 11:40 Na scenie pojawiają się liderzy list wyborczych do PE: m.in. Włodzimierz Cimoszewicz, Janina Ochojska, Ewa Kopacz, Janusz Lewandowski, Tomasz Frankowski, Jerzy Buzek, Jarosław Kalinowski, Radosław Sikorski i Marek Belka 11:34 - Zieloni są zawsze tam gdzie trzeba. Byliśmy pod Trybunałem Konstytucyjnym, na czarnych protestach, demonstracjach w obronie polskich sądów. Organizowaliśmy demonstracje w obronie polskiej przyrody i za prawami zwierząt, broniliśmy Puszczy Białowieskiej przed wycinką, a teraz bronimy Mierzei Wiślanej przed przekopem. Dziś jesteśmy tam gdzie powinna być każda proeuropejska partia - w Koalicji Obywatelskiej - mówi Małgorzata Tracz. 11:30 Teraz głos zabiera Małgorzata Tracz z Zielonych



https://twitter.com/wroblewski_m/status/1114460975254712320 11:28 Lubnauer skrytykowała PiS za lekceważenie europejskich wartości. - W 2004 roku nie dołączyliśmy wtedy do Europy Zachodniej. My odzyskaliśmy miejsce utracone w Jałcie i Poczdamie. Co zrobimy z tym teraz? - zastanawia się szefowa Nowoczesnej



https://twitter.com/Nowoczesna/status/1114459143782445057 11:21 - Hipokryzja jest filarem, na którym opiera się PiSologia (...) Wielki wybór polega na wyborze między zbliżaniem się do rosyjskiej strefy wpływów, a Koalicją Europejską - dodaje Lubnauer 11:20 - Kaczyński nie potrafi funkcjonować w polityce bez wrogów, dlatego kreuje ich potęgę: sędziowie, nauczyciele, kobiety z Czarnych Protestów, uchodźcy, geje, opozycja. Wrogiem może zostać każdy z nas i to z byle powodu - mówi szefowa Nowoczesnej 11:19 Czas na przemówienie Katarzyny Lubnauer 11:16 - UE to także wartości takie jak pluralizm, poszanowanie praw człowieka, mniejszości narodowych, seksualnych, tolerancja, solidarność, prawa kobiet, prawo nauczycieli do godnego zarobku - dodaje Czarzasty 11:15 - Kraj, w którym zaczyna palić się książki, idzie w złą stronę - podkreśla lider SLD 11:14 - Mój dom to również Europa wartości. Unia nie jest bezmyślnym automatem do pobierania pieniędzy - ocenia Czarzasty. - Pluralizm, poszanowanie praw człowieka, mniejszości narodowych, seksualnych, tolerancja, solidarność, prawa kobiet, prawo nauczycieli do godnego zarobku. Mówi wam to coś? - zwraca się do rządu Czarzasty. 11:11 Na konwencji Koalicji Europejskiej pojawiła się także Magdalena Adamowicz.



https://twitter.com/Adamowicz_Magda/status/1114452336490033152 11:09 - Idziemy do Unii Europejskiej po to, aby nikt Polski z UE nie wyprowadził - podkreśla Czarzasty 11:08 - Europa jest jedna, to jeden dom. Nie mieszka w nim tylko Jarek z kotem, ale wiele osób. Wszystkie są z różnych partii, mają różne poglądy, ale dom jest jeden. Nasz dom będzie kolorowy - zapowiada lider SLD 11:06 Głos zabierze szef SLD Włodzimierz Czarzasty 11:05 - Wiem, że nie jesteśmy może idealni. Ale z całych sił będziemy walczyć o poparcie w Europie dla polskich interesów. Dlatego proszę o poparcie dla Koalicji Europejskiej. Zwycięży Polska, zwycięży Europa - podsumowuje Kosiniak-Kamysz 11:01 Lider PSL skrytykował PiS za nieudolność w nawiązywaniu zagranicznych sojuszy. - Albo hiszpańscy prawicowcy, albo włoscy nacjonaliści - mówi



https://twitter.com/Beata__Ka/status/1114452605764276224 11:00 - Miała być praca i pokora, a jest pycha i buta - mówi lider PSL przypominając słowa ministra rolnictwa o "pustce intelektualnej" protestujących rolników



https://www.wprost.pl/kraj/10205044/minister-rolnictwa-o-protestujacych-pustka-intelektualna.html 10:59 - Nie ma przyszłości bez jedności, jedności Polek, Polaków i Europejczyków. Jedności, która daje pomyślność. Wspólnie jesteśmy w stanie dokonać cudów - podkreśla Kosiniak-Kamysz



https://twitter.com/nowePSL/status/1114453709453447168 10:57 - Oni tego głosu się boją. Bali się zjednoczenia opozycji i Polek i Polaków. Zjednoczymy opozycję, wygramy wybory do PE. To nie jest cel polityczny, ale święty obowiązek jako Polaków, patriotów - grzmi szef PSL 10:55 Teraz pora na przemówienie lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza 10:51 - Wysyłamy do PE kompetentnych ludzi, którzy będą bić się o polskie interesy a nie tych, którzy UE obrzucają błotem - zaznacza Schetyna 10:50 - Twórcy brexitu też na początku twierdzili, że nie chcą wyjść z UE a sprowadzili na swój kraj niewyobrażalny chaos. Twórcy brexitu to ideowi bracia PiS - podkreśla lider PO 10:49 - Proszę Polaków o zastanowienie co jest w polskim interesie. Czy sojusz PiSu z Marie Le Pen, która brała od Rosjan pieniądze i Mateo Salvinim, który chodzi w koszulce z podobizną Putina? - pyta szef PO 10:47 - PiS nie ma koncepcji dla Polski. Ma pełne kompleksów instynkty. Gra na osłabienie Unii Europejskiej. Wspiera europejski wyścig nacjonalizmów. Chaotycznie kłóci się ze wszystkimi - ocenia lider PO 10:46 - Wybierzemy, czy Polska będzie krajem, gdzie liczy się praca i umiejętności czy państwem partyjnym na wzór Rosji Putina - podkreśla Schetyna



https://twitter.com/Platforma_org/status/1114448907214434305 10:45 - Oni nie maja strategii dla Polski. Maje pełne kompleksów instynkty. Grają na osłabienie Unii Europejskiej. Wspierają europejski wyścig nacjonalizmów. Chaotycznie kłócą się ze wszystkimi. W efekcie są sami i przegrywają polskie interesy - mówi 10:43 - Polska musi wrócić do głównego stołu UE. Tylko wtedy będzie możliwe osiągnięcie zachodnich standardów życia. Oni twierdzą, że UE odbiera nam suwerenność, a jest zupełnie inaczej. Żadne państwo samodzielnie nie sprosta wyzwaniom współczesnego świata. Ale Europa jako grupa jest siłą - mówi Schetyna 10:41 Grzegorz Schetyna wyraził solidarność z nauczycielami, którzy najprawdopodobniej od 8 kwietnia rozpoczną strajk. - Dziś myślami jesteśmy z nauczycielami. Musimy im wszyscy okazać solidarność. Oni zasługują na to, by pracować w lepszych warunkach, zasługują na szacunek, zasługują na wyższe pensje - podkreśla 10:38 Specjalne podziękowania lider PO złożył Barbarze Nowackiej z Inicjatywy Polskiej oraz Magdalenie Filiks z KOD 10:34 - Jestem dumny z naszej koalicji, że pierwszy raz od 30 lat współdziałają różne opcje polityczne. Chcę wam wszystkim podziękować - dodaje lider PO i dziękuje liderom PSL, SLD, Nowoczesnej oraz Zielonych 10:33 - Te wybory są najważniejsze od 1989 roku. Wtedy Polacy odrzucili komunizm, teraz stawka jest jeszcze większa - mówi Grzegorz Schetyna



https://twitter.com/Platforma_org/status/1114448081616035841 10:31 - Przed nami wielki wybór: Albo Polska - jeden z liderów Zachodu - albo Polska dryfujący na Wschód. Albo my, Polacy, dogonimy poziom i jakość życia zachodnich Europejczyków - albo się na pokolenia od nich oddalimy - tymi słowami zaczyna swoje wystąpienie lider PO. 10:20 Politycy powoli pojawiają się na sali:

https://twitter.com/KrzysztofBrejza/status/1114441654742679554

https://twitter.com/MichalBoni/status/1114441294942756864 10:15 Trwają przygotowania do konwencji https://twitter.com/POMalopolska/status/1114439210121953280 10:11 Pierwsza, wspólna konwencja Koalicji Europejskiej rozpocznie się o godzinie 10:30 w Warszawie. Wezmą w niej udział politycy wszystkich partii wchodzących w skład formacji