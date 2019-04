Wieszał na szubienicach portrety europosłów. Teraz sam ubiega się o mandat do PE

„NIE dla współczesnej Targowicy!” – pod takim hasłem odbyło się zgromadzenie narodowców w Katowicach, w trakcie którego wyrażali oni sprzeciw wobec „kłamliwych pomówień jakie spadły na polskich patriotów po Marszu Niepodległości”. W wydarzeniu na Placu Sejmu Śląskiego uczestniczyło około 30 przedstawicieli różnych organizacji narodowych. Podczas zgromadzenia powieszono zdjęcia sześciu polityków Platformy Obywatelskiej, którzy głosowali za przyjęciem rezolucji w Parlamencie Europejskim, krytycznej wobec polskich władz. Chodzi o Barbarę Kudrycką, Julię Piterę, Danutę Huebner, Różę Thun, Danutę Jazłowiecką oraz Michała Boniego.

Jerzy Janoska z Ruchu Narodowego, który wieszał zdjęcia europosłów PO podczas manifestacji w Katowicach, opowiedział o akcji narodowców na antenie Polsat News. Zaznaczył, że zrobiłby to jeszcze raz i nie zauważył w swoim działaniu czynów niezgodnych z prawem. Według Janoski, zgromadzenie środowisk narodowych było „happeningiem, połączonym z artystycznym przedstawieniem replik szubienic”. – Mimo że był to dość ostry wyraz, to zrobiłbym to jeszcze raz, aby zaznaczyć przekaz, z jakim szliśmy, czyli sprzeciwem wobec współczesnej Targowicy – powiedział. Dodał również, że po stronie środowisk „liberalno-lewackich” dochodzi do gorszych zjawisk, takich jak „wieszanie papieża, strzelanie do kaczek, czy wieszanie genitaliów na krzyżu”.

„To że działacze odcinają się ode mnie, to mnie to wali w zasadzie”

Podczas wyborów parlamentarnych w 2015 roku mężczyzna starał się o uzyskanie mandatu startując z list partii Kukiz'15. Po akcji w Katowicach ugrupowanie odcięło się od jego osoby. Zapytany o swój stosunek do opinii polityków stwierdził: „To że działacze odcinają się ode mnie, to mnie to wali w zasadzie”.

Obecnie Janoska jest radnym Ogrodzieńca i członkiem Rady Politycznej Ruchu Narodowego. Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, będzie się także ubiegał o mandat europosła w majowych wyborach do PE. Działacz wystartuje z 2. miejsca w okręgu śląskim z list Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy. W swoim programie podkreśla, że „jest przeciwny przyjmowaniu uchodźców islamskich, adopcji dzieci przez zboczeńców, propagandzie homoseksualnej, wprowadzeniu waluty euro, zwolnieniom podatkowym dla zagranicznych firm, roszczeniom żydowskim i zasranej poprawności politycznej”.

