PiS zarejestrowało listy do europarlamentu w czterech okręgach. Kto się na nich znalazł?

Krzysztof Sobolewski opublikował na Twitterze listy, jakie zostały zarejestrowane w czterech okręgach. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego przedstawił kandydatów, którzy wystartują w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgów: podkarpackiego, mazowieckiego, łódzkiego i warszawskiego. Wśród nich znaleźli się m.in. Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Czarnecki, Witold Waszczykowski, Joanna Kopcińska i Adam Bielan.

Najnowszy sondaż

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja. Wybierzemy 51 europosłów. Z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollester dla „Super Expressu” wynika, że gdyby wybory do PE odbyłyby się w najbliższą niedzielę zwyciężyłoby Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie to zdobyło 39 proc. głosów w badaniu preferencji wyborczych Polaków. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Europejska z wynikiem 35 proc.

Na kolejnych pozycjach uplasowały się kolejno – Wiosna Roberta Biedronia (10 proc.), Kukiz’15 (6 proc.) oraz Konfederacja KORWIN Braun Liroy Narodowcy (5 proc.). Pod progiem wyborczym znalazły się: Lewica Razem (3 proc.), Polska Fair Play (1 proc.) oraz Ruch Prawdziwa Europa (1 proc.).