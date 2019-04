Jarosław Kaczyński: Mówimy „nie” euro. Europejskie płace, nie europejskie ceny

– Dla nas naród to wspólnota, wobec której mamy wiele zobowiązań. Musimy służyć narodowi, dbać o jego spójność i interesy wszystkich obywateli – mówił prezes PiS. – Koalicja Europejska traktuje władzę jako mechanizm manipulacji. Przez to muszą mieć niechętny stosunek do prawdy i wspólnoty – zaznaczył.

Kaczyński: „Nie” dla euro

Jarosław Kaczyński sporo miejsca poświęcił kwestii europejskiej waluty. – Musimy zapytać, czy przejście na euro będzie korzystanie dla Polski, czy dobrze ono służy innym państwom? Euro jest dobre dla tych, którzy są silni, ale wiele państw na nim traci – tłumaczył. – Czy kieszenie Polaków zyskają na euro, czy zostaną one zredukowane? – pytał lider PiS. – Niezależnie od mechanizmu przyjęcia euro, stracimy na tym – stwierdził Kaczyński. – Czy euro przyspieszy nasz rozwój? – pytał dalej.

– Mówimy „nie” euro, mówimy „nie” europejskim cenom. Mówimy: europejskie płace, nie europejskie ceny i mamy w tym poparcie Polaków – zadeklarował. Zapowiedział też, że przedstawiciele jego ugrupowania będą w UE bronić interesów obywateli. Jarosław Kaczyński podkreślił, że Polska „kiedyś przyjmie euro, bo jesteśmy i będziemy w UE” , ale stanie się to wtedy, gdy będzie to leżało w naszym interesie.

Premier: Gospodarka oparta na złotówce

Słowa prezesa Kaczyńskiego poparł w swoim przemówieniu także premier. Mateusz Morawiecki tłumaczył, że Polska jest obecnie na dobrej drodze do budowy silnej gospodarki i powinna wyciągnąć wnioski z historii krajów, które przyjęły euro zbyt wcześnie. – Polską gospodarkę opłaca się opierać o polski złoty – przekonywał szef rządu. – Ci, którzy promują dzisiaj walutę euro, narażają Polaków na spowolnienie rozwoju – stwierdził Morawiecki. Wskazał, że dążeniem powinny być europejskie wynagrodzenia, a nie europejskie ceny.

Z lubelskiej listy PiS startują do Parlamentu Europejskiego m.in. obecna rzecznik ugrupowania Beata Mazurek, czy poseł Elżbieta Kruk.

