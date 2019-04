Tusk unika rozmów o przyszłości z politykami PO? „Ostatnie doświadczenia były przykre”

Donald Tusk stara się unikać rozmów z politykami Platformy Obywatelskiej na temat swojej przyszłości. – Buzek chciał od niego wyciągnąć jakieś informacje podczas swojego ostatniego spotkania, ale Tusk podzielił się z nim tylko na temat informacji dotyczącej przyszłej układanki stanowisk w Unii Europejskiej. Zresztą Buzka i tak to bardziej interesowało – mówi nasz rozmówca.

Zdaniem naszego informatora szef Rady Europejskiej spotkał się jeszcze z Tadeuszem Zwiefką, który chciał się pożegnać. – Graś załatwił, że Zwiefka mógł przyjść z dwiema asystentkami, bo jedna z nich pracowała tam 15 lat – opowiada polityk PO. I ciągnie: – Tusk nie spotyka się teraz grupowo z politykami PO, bo ostatnie doświadczenia z takich rozmów był przykre. Wszystko wypłynęło do mediów – mówi.

Z Tadeuszem Zwiefką wiąże się jeszcze jedna ciekawa historia, a mianowicie obecnie odczuwa bardzo duży żal do Radosława Sikorskiego. Bo to on zdaniem naszego informatora miał zażądać by usunięto europosła z listy. Podobno wszystko z obawy, że Zwiefka zanotuje lepszy wyborczy wynik. – Schetyna się na to zgodził, aż nie chce się wierzyć – mówi polityk PO.

Czytaj także:

Komu ufają Polacy? Na miejscu lidera bez zmian, wysoka pozycja Donalda Tuska