PO rusza z kampanią billboardową. „Zatrzymaj PiS” i „Uwaga! Ucieka do Brukseli”

– W PiS-ie mamy do czynienia z „Akcją Ewakuacja” , która ma zapewnić bezpieczeństwo politykom PiS. Jako Koalicja Europejska inaugurujemy akcję billboardową pokazującą polityków PiS, którzy uciekają od odpowiedzialności – powiedział Marcin Kierwiński na konferencji prasowej. – Nie pozwolimy Zalewskiej, Szydło, Brudzińskiemu i innym uciec bez odpowiedzi na pytania o sytuację w Polsce do której doprowadzili – dodał poseł PO.

„PiS to formacja, która boi się prawdy”

Wtórowali mu koledzy z ugrupowania. Mariusz Witczak ocenił, że „PiS to formacja, która boi się prawdy” . – Chowają się za ochroniarzami. Rzetelna kampania powinna opierać się na debacie. To kampania informacyjna, politycy PiS uciekają przed odpowiedzialnością, chcą zrobić sobie przechowalnie w Brukseli – kontynuował. Dalej przekonywał, że kandydaci partii rządzącej „nie mają mandatu, żeby reprezentować Polaków w Brukseli” .

Cezary Tomczyk stwierdził z kolei, że Nowogrodzka to „centrum tego zła”. – Tutaj zaplanowano wielką ucieczkę. 12 obecnych i 5 byłych ministrów ucieka do Brukseli. Zamiast nielegalnych nagród chcą nagrody w euro – stwierdził poseł. Dodał, że to od wyborów europarlamentarnych zależy to, „czy zatrzymamy PiS”.

Kampanii towarzyszą grafiki z wizerunkami czołowych ministrów partii rządzącej. Politycy PO użyli wizerunków m.in. Beaty Szydło, Anny Zalewskiej, Krzysztofa Jurgiela, Joachima Brudzińskiego czy Beaty Mazurek.

Czytaj także:

Ilu uczniów napisało egzamin ósmoklasisty? Anna Zalewska podała liczby