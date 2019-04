Wicepremier Włoch na konwencji Kukiz'15. „W Polsce też obywatele zrozumieją, że Polska jest naszą własnością”

Zagraniczni politycy, którzy wsparli ruch Kukiz'15 przed eurowyborami, to wicepremier Włoch Luigi di Maio oraz jeden z liderów chorwackiej organizacji Żywy Mur, Ivan Sinčić. To z nimi Kukiz zamierza budować koalicję po wejściu do Parlamentu Europejskiego.

Wizyta di Maio posłużyła też jako okazja do zarysowania analogii z włoską sceną polityczną. – Kilkanaście lat trwała walka Ruchu 5 Gwiazd we Włoszech przeciw partiom dysponującym potężną siłą, pieniędzmi i swoimi mediami. Stworzono ministerstwo demokracji bezpośredniej, Włochy stają się własnością Włochów a nie mafii. Wiatr mocno w oczy wieje, ale w Polsce też obywatele to zrozumieją, że Polska jest naszą własnością – mówił Paweł Kukiz.

Lider ruchu Kukiz'15 przedstawił hasło swojej kampanii: „Polska w Europie, Europa dla Polski”. Podkreślał, że potrzebne są równe prawa dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. W jego ocenie Komisja Europejska służy „małżeństwu Macrona z Angelą Merkel”. – Europa nie może być tylko dla dwóch państw – podkreślał.