Schetyna mówił o „klęsce Kaczyńskiego i Morawieckiego”. „Stawką wyborów są pieniądze dla naszego kraju”

Podczas wystąpienia na konwencji Koalicji Europejskiej lider PO mówił o tym, że „dla Polski nadal każde dodatkowe euro jest na wagę złota” . – Mamy tyle potrzeb, że po każde euro dla Polski trzeba walczyć do upadłego – dodał Grzegorz Schetyna cytowany przez 300polityka.pl. Polityk zaznaczył, że stawką zbliżających się wyborów do europarlamentu „są pieniądze dla naszego kraju na kolejną dekadę” . Szef PO poświęcił tej kwestii znaczną część swojego przemówienia.

„Miara klęski Kaczyńskiego i Morawieckiego”

– Dziś chcę zapytać, czy pieniądze wywalczą ci, którzy przegrywają w Europie 1:27, czy ci, którzy wywalczyli rekordowy budżet dla Polski 7 lat temu? Czy ci, którzy nazywają flagę unijną szmatą, czy ci, którzy do unii idą po to, by być w większości rządzącej unią? Czy pieniądze dla Polski wywalczą ci, którzy Europy nie znają i nie lubią, którzy są w Europie pośmiewiskiem, czy ci, którzy zajmowali się i zajmują najważniejsze stanowiska w UE, którzy w Europie mają wielu przyjaciół? – retorycznie pytał Schetyna. Na tym nie koniec wymieniania różnic widzianych okiem lidera PO. – Myśmy uzyskali ponad 500 mld zł. Oni najwyżej 400. To miara klęski Kaczyńskiego i Morawieckiego – ocenił polityk.

Schetyna podczas konwencji mówił również o tym, na co Koalicja Europejska przeznaczy 100 mld więcej, które uda się z unijnego budżetu uzyskać politykom. Wymienił przy tym europejską ochronę zdrowia, projekt Priorytet Praca oraz Narodowy Program Rozwoju Wsi. Lider PO zadeklarował, że termin oczekiwania do specjalisty nie będzie dłuższy niż trzy tygodnie. – Oczekiwanie na SORze nie może trwać dłużej niż 60 minut – dodał.

Polityk mówił również o programie walki z rakiem oraz o tym, ze wyleczalność nowotworów w Polsce w ciągu siedmiu lat „osiągnie poziom najbardziej zaawansowanych krajów zachodniej Europy” . Przywołał także kwestię opieki nad kobietą w ciąży i dzieckiem. – Czyli przede wszystkim, pełna dostępność badań prenatalnych, opieka okołoporodowa na najwyższym europejskim poziomie, w tym oczywiście bezwarunkowa możliwość znieczulenia przy porodzie – obiecał Schetyna. Mowa była również o pakiecie dla osób z niepełnosprawnościami, kompleksowej profilaktyce, czy programie walki ze smogiem.

