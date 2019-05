Burza po krytycznych słowach Spurek o Tusku. „Rozczarowanie”, „Pomóżcie albo nie przeszkadzajcie”

W trakcie wykładu Donalda Tuska na UW, który szef RE wygłosił 3 maja, nie zabrakło wątków dotyczących ochrony środowiska, zagrożenia fake newsami, czy negatywnych skutków smogu. Były premier skrytykował też postawę polityków, którzy polaryzują społeczeństwo.

– Ważne jest, aby uniknąć pewnej pułapki, która kończy się zawsze katastrofą. Kryje się ona w złej gramatyce politycznej, w której rządzi słowo „albo” zamiast słowa „i”. Sami sprawdźcie, jak brzmi zdanie: „my albo oni” i porównajcie ze zdaniem „my i oni”. Obecna polityka, nie tylko w Polsce, w wielu państwach europejskich, zaczyna zmierzać w tę stronę. Albo my albo oni. Jednostka albo wspólnota – mówił Tusk. – Ktokolwiek wygra w przyszłości wybory, nie może powiedzieć: Polska jest moja, nie wasza, wykluczam was ze zwycięstwa – podkreślał były premier.

Spurek: To skutki ciepłej wody w kranie

Wypowiedzi Donalda Tuska nie przypadły do gustu Sylwii Spurek, czemu dała wyraz we wpisie na Twitterze. Polityk Wiosny spytała m.in. czy Tusk musiał objąć stanowisko w RE, żeby zobaczyć, że w Polsce ludzie umierają z powodu smogu, w polityce panuje kultura wykańczania konkurentów, a w kraju – wojna polsko-polska. „Szkoda, że nadal nie widzi, że to skutki ciepłej wody w kranie i polityki bez wizji” – podsumowała Spurek.

Jej wpis natychmiast wywołał dużą dyskusję, w której nie brakowało głosów rozczarowanych potencjalnych wyborców Wiosny. „Miałem tak awansem głosować na WIOSNĘ ale już wolę nie ryzykować. Nie w te struny uderzacie kochani” – napisał internauta @zdzisawrodzik. „Słabe. Jest Pani przeciwnikiem cieplej wody w krainie?” – komentował @PereLeszek. Wpisów w podobnym duchu znalazło się pod słowami Spurek sporo.

Politycy PO z odsieczą

Oburzenie wyraziła m.in. europosłanka Platformy Obywatelskiej Róża Thun. „Przykre rozczarowanie, Pani Sylwio. Nie, nie Tuskiem. Panią. Serio. Smutne” – skomentowała. Krzysztof Brejza zarzucił byłej zastępczyni RPO, że prowadzi „wojnę z Tuskiem” .

Przewodniczący klubu PO Sławomir Neumann cytując wpis Spurek zwrócił się do Wiosny z pytaniem o to, gdzie szuka przeciwnika. „My bijemy się z PiS o podstawowe wartości: praworządność, demokrację, wolność, tolerancję, bezpieczeństwo. Pomóżcie albo nie przeszkadzajcie. Szczególnie ludzie, którzy głosami PO pełnili ważne funkcje” – zaapelował

Spurek: Oczekiwania PO takie jak PiS