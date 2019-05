Jarosław Kaczyński o znaczeniu wyborów: Zdecydują o tym, jak będzie rozwijała się Polska

Szef partii rządzącej podczas swojego przemówienia stwierdził, że zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego oraz te parlamentarne zaplanowane na jesień „zdecydują o tym, jak będzie rozwijała się Polska i jak będzie wyglądała Europa” . – Te wybory to szansa na to, że będzie inaczej nie tylko w Polsce, ale całej Unii Europejskiej. Apeluję o to, aby wziąć w tych wyborach udział – podkreślił Jarosław Kaczyński.

„To droga do sukcesu”

Jarosław Kaczyński zaznaczył przy tym, że polityka PiS opiera się na zrównoważonym rozwoju, a partie sprawujące rządy przed PiS-em koncentrowały się „tylko na wybranych ośrodkach”. – Staramy się o to, aby następowało wyrównywanie szans rozwoju dla wszystkich regionów Polski – deklarował Jarosław Kaczyński. Zaznaczył przy tym, że istotne jest to, by „reprezentacja Dobrej Zmiany w Parlamencie Europejskim była liczna, by mogła odgrywać znaczącą rolę” .

Prezes PiS wystąpił również z apelem o to, by namawiać wszystkich do udziału w wyborach. – To droga do sukcesu. Uczynimy mocny krok ku temu, aby Polska szła drogą, która zapewni jej eksponowane miejsce w Europie – podkreślił polityk. Jarosław Kaczyński część wystąpienia poświęcił także „ofensywie antykultury w Unii Europejskiej” . Zdaniem prezesa PiS odbywa się ona na dużą skalę i jest widoczna także w naszym kraju. – Trzeba to powstrzymać w interesie naszej przyszłości, w interesie dzieci i wnuków. W interesie tego, żeby ta nasza europejska cywilizacja, chrześcijańska cywilizacja, najbardziej życzliwa człowiekowi w dziejach świata, trwała. Ona jest dzisiaj podważana – podkreślił Jarosław Kaczyński cytowany przez 300polityka.pl.

